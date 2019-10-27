搶攻外送商機 百貨商場拚三贏

（中央社記者吳柏緯台北27日電）懶人經濟發燒，一向為百貨公司帶來人潮、錢潮的美食街餐飲業者，也開始與外送平台合作，拉高收入。業者認為，由賣場直接洽談不但能降低抽成成本，也能整體規劃，對賣場、餐飲業、消費者而言是三贏局面。

美食外送平台已經逐漸成為現代人生活中不可或缺的「工具」，不少街邊餐飲店面紛紛貼出告示，甚至招牌，宣告加入行列。於此同時，在百貨賣場的美食街中，也逐漸開始看見背著大型保溫袋、穿著制服的外送員穿梭其中，在這場外送戰爭之中，進駐許多獨家餐飲品牌的百貨公司與購物中心成為兵家必爭之地。

位在中和的GlobalMall環球購物中心，在搶攻這波懶人商機中，算是跑得快的。環球購物中心新北中和店總監翁德建告訴中央社記者，百貨、購物中心與外送平台合作是趨勢，站在管理層的立場，若能建立一套SOP讓餐飲業者與平台業者都能依循，賣場也能夠妥善管理，消費者方便買、安心吃，有了不錯的經驗外，未來到賣場也會再度消費，一舉數得。

翁德建以中和環球與外送平台合作的經驗為例，雖然並不是公司由上而下的政策，但是如果進駐的餐飲業者想要與外送平台合作，只需要向環球提出申請備查，讓環球掌握狀況即可。

誠品敦南店品牌公關表示，在8月以就「誠品敦南店」直接在foodpanda平台上架，讓進駐美食街的店家可以兼做外送生意，實施至今美食街營業額約成長1至2成，也不會讓店家因抽成被剝兩次皮，創造雙贏的局面。

比起近半年越發競爭激烈的台北美食外送戰場，主打特色餐飲的桃園ATT筷食尚早在今年初開始就與foodpanda合作，獲得不錯的成果，業績也更上一層樓。如今位在大直的ATT 4 Recharge也要跟上這股潮流，企劃部經理林堯詮告訴中央社，目前持續與多家外送業者洽談合作事宜，希望在今年12月前能正式上線。

經濟部最新公布的統計顯示，餐飲業9月營業額為新台幣646億元，年增1%，第3季營業額2062億元，創歷年同季新高，年增3.8%。在外送平台的懶經濟帶動，連鎖餐飲與特色餐廳的營收成長，再再揭示了這塊商機不容小覷。

不過，雖然外送平台便利，並能帶動營收，但一向靠美食街餐飲業帶來人潮、錢潮的百貨業者不是沒有疑慮，以信義商圈的百貨為例，確實有不少外送平台看準信義區的消費力而找上門合作，然而百貨業者坦言，由於外送的品質、食品安全問題都難以掌握，加上外送員在百貨內穿梭恐會影響到消費者，因此目前還在觀望。

為了解決這樣的狀況，翁德建表示，除了與有信譽、有規模的外送平台合作外，中和環球也特別開放卸貨區停車場讓外送員的機車停放，並引導他們走後場的通道到餐飲櫃位取餐，如此一來包含停車與在商場內移動的問題都解決。

林堯詮則提到，目前也正在規劃統一取餐區，方便餐飲業者與外送員交接客戶訂購的產品。

除了百貨商場業者，在觀望的還有餐飲業者。一位代理了多項餐飲品牌的企業公關告訴中央社，為了因應快速崛起的美食外送平台，他們公司手上的品牌也必須因應做出不同營運策略。她說明，同樣一個品牌若是有街邊店與百貨店兩種類型，那麼在百貨中的店面不會與外送平台合作。

她表示，百貨店的主要客群是到百貨購物的人潮，因此在店面的規劃與人力的安排，是以「店內用餐體驗」為主，因此並不會考慮讓客人外帶，或是與外送平台合作。不過如果是街邊店，就會考量客人可能只是要填飽肚子，不一定追求比較好的用餐體驗，因此會另外規劃適合外帶的餐點，同時與外送平台業者合作。

她指出，目前旗下餐飲品牌，就有這樣的規劃，不過她也笑說，確實曾遇到消費者抱怨，「同一個品牌，但不同店面的外送規定不一樣。」（編輯：林孟汝）1081027