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台中果菜公司董事長賴溪松車禍不治

最新更新：2019/10/27 12:37
台中市果菜公司董事長賴溪松26日因座車自撞意外送醫不治。（中央社檔案照片）
台中市果菜公司董事長賴溪松26日因座車自撞意外送醫不治。（中央社檔案照片）

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市果菜公司董事長賴溪松昨天下午前往東勢區拜會果農途中，發生座車自撞意外，坐在後座的賴溪松送醫不治，台中市政府今天表示，將全力協助家屬處理善後。

台中市警察局東勢分局初步了解，這起事故發生於26日下午3時許，賴姓駕駛開車載著賴溪松行經東勢區東關路6段時，賴姓駕駛因眼前突然變黑，導致視線不良，車輛失控自撞路旁電線桿及變電箱。

警方表示，事故造成賴姓駕駛頭部擦傷，但坐在右後座的賴溪松昏迷，賴溪松有繫安全帶，胸部有束痕，在送往東勢農民醫院後不治。警方依規定對賴姓駕駛進行酒精濃度檢測，駕駛人沒有酒駕。

賴溪松擔任台中市農會總幹事多年，每到選舉都是各參選人拉攏的對象，去年底台中市長選舉時，賴溪松支持盧秀燕，盧秀燕當選市長後，延攬轉任台中市果菜公司董事長。

市府得知這起不幸消息後，全力協助家屬處理善後。盧秀燕表示，賴溪松從基層做起，全力照顧農民，受到一致的敬重，過去台中市農會是虧損的，賴溪松上任一年即轉虧為盈；賴溪松發生車禍是農業界一大損失。（編輯：唐聲揚）1081027

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