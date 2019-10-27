韓提補助大學生遊學 蔡總統：選總統還是要謹慎

（中央社記者顧荃台北27日電）國民黨總統參選人韓國瑜提出要補助大學生遊學，總統蔡英文今天表示，選總統還是要謹慎，拿出想法跟政見都要審慎評估，因為大家都在聽、都在看。

韓國瑜日前提出用前瞻基礎建設預算補助大學生到國外遊學，媒體報導，韓國瑜今天說「這不是任何承諾」。

蔡總統上午出席全國牙醫界蔡英文連任後援會大會師活動，會後受訪時表示，這已經不是第一次韓國瑜講了看起來像政見，大家也當政見的東西，韓第二天就修改或甚至否認。選總統還是要謹慎，拿出想法、看法跟政見，都要審慎評估，畢竟一個國家的領導人講話要非常謹慎，因為大家都在聽、都在看。

媒體詢問，韓國瑜說要把「跳票」兩字還給蔡總統，對此蔡總統說，韓國瑜對事情的了解可能有點問題，韓的想法恐怕不是社會大多數人的想法。

對於副手人選，外傳9月24日就已經談好「蔡賴配」，蔡總統說，她的答案還是一樣，民進黨非常團結，希望明年初的選戰打出最好的成績，副手人選會在最適當的時候提出最佳的組合。

媒體詢問，近日韓粉質疑民進黨在選舉場合出現國旗，蔡總統表示，中華民國國旗不是任何黨派的專利，她在國慶日也有講，中華民國不是任何黨的專利，台灣不是任何黨的專利，這些都是共有的，這很自然的事情。（編輯：林興盟）1081027