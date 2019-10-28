32輛30公厘機砲雲豹甲車 12月交付部隊使用

（中央社記者游凱翔台北28日電）立法院外交及國防委員會今天審查民國109年度國防預算，軍備局長房茂宏中將表示，搭載30公厘機砲的CM-34雲豹八輪甲車今年將生產32輛，預計12月初交付部隊使用，無延宕問題。

由軍備局自行研製、搭載美製30公厘MK44鏈砲、具反裝甲能力的CM-34雲豹八輪甲車，今年5月漢光演習時，首次全員全裝、實兵實彈方式進行實彈射擊，並執行「海上一公里機槍靶」、「近岸武器目標區」射擊，均成功擊毀目標，也貫穿超過5公分厚的鋼板。

立法院外交及國防委員會上午審查109年度國防預算，關於陸軍司令部編列「辦理裝步戰鬥車（CM-34）所需業務費」部分，共約新台幣59億1751萬元；國民黨籍立委呂玉玲、馬文君、江啟臣等人指出，陸軍辦理今年應籌獲的裝步戰鬥車目前尚未交車，進度恐延遲，因此提案凍結2000萬元。

房茂宏表示，今年預計產製32輛CM-34，接裝部隊10月21日已到軍備局209廠進行接裝訓練，預計12月初就會完成6週的接裝訓練，並撥交各個部隊使用，因此不會有延宕、延遲等問題；經在場立委與官員討論後，外交及國防委員會最後決議照列預算，未進行凍結。

目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役（CM-32、CM-33）、量產中（CM-34）及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，預計112年完成量產284輛。（編輯：謝佳珍）1081028