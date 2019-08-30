M1A2T戰車改列公開預算 405億採購108輛

國防部109年預算書30日送抵立法院，對美採購的108輛M1A2戰車（圖）軍購案，已從108年的機密預算改列公開預算，一共編列405億2415萬元。（圖取自美國陸軍網頁www.army.mil）

（中央社記者游凱翔台北30日電）國防部109年預算書今天送抵立法院，對美採購的108輛M1A2T戰車軍購案，已從108年的機密預算改列公開預算，一共編列405億2415萬元，全案預計執行至民國116年。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方向美採購首批108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全；軍方人士指出，針對M1A2T的軍購案，有望今年以前與美方正式簽署發價書。

民國109年國防部預算書上午送抵立法院，針對M1A2T戰車，已從108年的機密預算改列為公開預算，一共編列新台幣405億2415萬元，全案從108年開始、執行至116年。其中108年為辦理首期款支付、新型戰車、附屬裝備、軍事設施先期規劃等作業，共需71億4456萬元。

陸軍指出，目前共軍整體戰力已具備封鎖台灣及奪占台灣、離島的能力，而陸軍現役主力戰車仍為美軍上一世代的科技水平，戰力恐怕無法與共軍主力坦克相互抗衡，未來執行聯合國土防衛戰作戰時，因陸軍現役主力戰車的作戰效能，難有效達成「濱海決勝」任務，也難以支持「戰略持久、戰術速決」的軍事戰略指導。

陸軍表示，唯有建置新一代主力戰車，才能發揮裝甲部隊的機動靈活、迅速分合的特性，並有效克敵制勝。

軍方人士日前表示，除了購置M1A2T外，也一併採購專屬M1A2T的M88A2戰場救濟車，針對彈藥的籌獲方式，為建立國防自主的能力及縮短獲得時程，目前軍備局第202廠已具備105公厘戰車彈產製能量，因此規劃現有戰車彈生產線，循工業合作技術及自行研發等方式，建立M1A2使用的120公厘戰車彈產能。

由於M1A2T戰車有超長、超寬、超重等問題，並不符合一般道路、鐵路及高速（快速）道路規範，也無法採用傳統板車運輸，因此將採購M1A2T專用的運輸載具，才能符合相關規範。

軍方人士也說，軍方已啟動前置作業，較為特別的是，由於M1A2T尺寸龐大，國軍現有的二級、三級保修廠並不符合需求，因此美方人員已派員來台實地勘查，並給予意見，國軍將針對保修廠、聯外道路、油庫補給等項目進行修正，以符合所需。（編輯：黃國倫）1080830