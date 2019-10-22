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聯兵營陸海空訓練場地難尋 國防院：可赴美移訓

最新更新：2019/10/22 13:47

（中央社記者游凱翔台北22日電）國防安全研究院表示，以目前國內的訓練場地，恐無法滿足聯合兵種營的需求，只能以連級部隊輪訓，若能尋覓適當的場地，例如美國境內的離島，對於營級部隊的訓練會有助益。

「聯合兵種營」9月在陸軍裝甲586旅正式成立，並展開為期一年編裝測試。聯兵營規劃含步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等不同單位聯絡官，及UAV無人機操作手、針刺飛彈、狙擊組等不同專長官兵，及軍備局自行研製系列雲豹八輪甲車，預計在一年後檢視成效再做調整；若符合成效，對美採購108輛M1A2T戰車將投入聯兵營。

軍方人士表示，各個軍種、兵種過去均各自進行演練及訓練，為了達成「一個營就能出去戰鬥」的目標，9月在586旅中的3個營進行為期一年編裝測試，預計將在明年漢光演習進行兵棋推演及實兵演練。

國防部智庫、國防安全研究院決策推演中心表示，美國國防部前副助理部長柯柏吉（Elbridge Colby）10月4日被問及台灣是否應加入美國「環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）」時，柯柏吉表示：「我不認為這是一個當務之急的問題。」

國防院認為，若現階段與美軍聯合軍演不可行或不具急迫性，國軍可考慮移地至美國與美軍進行聯合訓練，縱使移地國外訓練成本較留在國內為高，但與美軍協同訓練所能習得的最新戰術、戰法，甚至是為將來可能發生的協同作戰預作準備，其中的價值無法衡量。

國防院指出，國軍在本島的各訓練場進行演訓，至少有兩個不利因素，分別是「場地幅員不夠，部隊訓練規模受限」及「國內訓練場並非免費」。

幅員不夠部分，國防院說，國軍營級部隊無法展開的情況下，只能以連級部隊輪訓，對於國軍正在編裝驗證的「聯合兵種營」顯然不利，若能尋覓適當的場地，例如美國境內的離島，對於營級部隊的訓練當有助益。

國防院也解釋，「聯合兵種營」是效法美軍「多領域作戰」概念，下轄兵科多元，並非傳統的機步營或戰車營，而是包含狙擊小組、陸軍航空兵、海、空聯絡與支援等，以目前國內的訓練場地恐無法滿足需求。

國內訓練場並非免費部分，國防院指出，國軍在台灣的訓練場演訓時，必須負擔睦鄰經費，即便支付，國軍演訓進行偶有受到當地居民干擾的情事，例如漁民誤闖演習區致演習被迫暫停，且國軍演訓時所造成鄰近居民生命、財產的損害也有所聞，善後事宜更成為國軍戰訓本務外的額外業務。（編輯：楊凱翔）1081022

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