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國軍首個聯合兵種營成立 將投入109年漢光演習

最新更新：2019/09/05 22:06
參謀總長沈一鳴上將（左）5日上午主持陸軍裝甲586旅「聯合兵種營」編成典禮，期許官兵持續精實訓練，打造戰力堅強的國防勁旅。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 108年9月5日
參謀總長沈一鳴上將（左）5日上午主持陸軍裝甲586旅「聯合兵種營」編成典禮，期許官兵持續精實訓練，打造戰力堅強的國防勁旅。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 108年9月5日

（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍首支「聯合兵種營」今天上午在陸軍裝甲586旅正式成立，軍方人士表示，從今天起展開為期1年的編裝測試，未來將納編M1A2T戰車、雲豹八輪甲車、海空軍聯絡官等，預計在明年漢光演習進行兵棋推演及實兵演練。

軍事新聞通訊社報導，參謀總長沈一鳴上將上午主持陸軍裝甲586旅「聯合兵種營」編成典禮，並代表總統蔡英文及國防部長嚴德發肯定與嘉勉單位的編成，期許官兵持續精實訓練，打造戰力堅強的國防勁旅。

沈一鳴指出，面對中國與日俱增威脅，國防部完成「聯合兵種營」組織調整，提升指管、目獲及地空整體作戰能力，具備「早期監偵目標、集中火力打擊、快速機動應援、獨力遂行作戰」的能力，以確保作戰任務達成。

軍方人士接受中央社訪問時表示，各個軍種、兵種過去均各自進行演練及訓練，為了達成「一個營就能出去戰鬥」的目標，今天起在586旅中的3個營進行為期1年編裝測試，預計明年漢光演習進行兵棋推演及實兵演練。

軍方人士指出，聯合兵種營初步規劃包含步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，以及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長的官兵，還有軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車，預計在編裝測試1年後檢視成效再做調整；若符合成效，對美採購M1A2T戰車將投入聯兵營。（編輯：蘇志宗）1080905

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