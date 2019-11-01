蘆洲6歲男童疑遭虐死 外婆收押禁見

（中央社記者葉臻新北1日電）新北市蘆洲區一名6歲男童疑遭魏姓外婆凌虐致死，新北地檢署檢察官訊後向法院聲請羈押禁見，新北地方法院今天晚間10時許裁定魏姓外婆收押。

男童昨天因受傷昏迷被送醫，急救後宣告不治，新北地檢署檢察官相驗後，認為男童的外婆有殺人嫌疑，將她帶回訊問，並向法院聲請羈押禁見，男童姊姊則由社會局安置。

新北地檢署表示，魏姓外婆涉犯刑法對未滿18歲之人施以凌虐致死罪嫌重大，且有勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見，新北地方法院今天晚間10時許裁定收押禁見。（編輯：唐聲揚）1081101

蘆洲6歲男童疑遭虐死 檢方聲押外婆

（中央社記者葉臻新北1日電）蘆洲區6歲男童昨天因受傷昏迷被送醫，急救後宣告不治，新北地檢署檢察官相驗後，認為男童的外婆有殺人嫌疑，將她帶回訊問，並向法院聲請羈押禁見，男童姊姊則由社會局安置。

警方表示，男童的魏姓外婆供稱，男童是在廁所意外跌倒，疑似撞到頭後昏迷，她報請救護車將男童送醫，卻仍在昨天晚間不治身亡。

警方表示，由於醫院發現男童身上有許多新舊傷痕，且身材瘦弱疑似營養不良，懷疑是虐兒案件，警方通報新北地檢署檢察官相驗後，發現男童雙手有遭綑綁痕跡，檢方認為外婆有殺人嫌疑，在新光醫院將她逮捕上銬，送往新北地檢署偵辦。

新北地檢署表示，案經檢察官訊問後，認為魏姓外婆涉犯刑法對未滿18歲之人施以凌虐致死罪嫌重大，重罪且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北市政府社會局表示，男童的父母離異，母親已經再婚，男童與外婆及就讀國小的姊姊同住，是社會局列冊的低收入戶，由於案發後外婆得面臨司法調查，目前已先將男童的姊姊安置。（編輯：張銘坤）1081101