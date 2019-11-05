天主教媒體呼籲教廷 加碼台灣牽制中國

天主教界頗具影響力的十字架報3日發專論指出，現在或許是教廷加碼對台關係的好時機。圖為副總統陳建仁（前右2）2018年10月14日出席保祿六世封聖大典之前，晉見教宗方濟各（前左）。（中華民國駐教廷大使館提供）

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡5日專電）天主教界頗具影響力的十字架報（Crux）近日派記者訪台，一連以多篇報導深入探討台梵關係，3日並發出專論指出，或許現在是教廷加碼對台關係的好時機。

專論認為，中國希望誘使教廷孤立台灣，教廷則渴望促成中國宗教自由，因此教廷外交團隊應思考如何藉著深化與台灣合作關係，拉高手中握有的籌碼，換取對中國談判更有利的條件。

文章中並引用美國知名影集「白宮風雲」（The West Wing）的橋段比喻，談判時只需掌握一張王牌，就能節節進逼對手全盤讓步，在梵中談判裡，教廷手握的關鍵籌碼就是台灣，教廷是台灣在歐洲唯一邦交國，這正好是中國最想要瓦解的關係。

社論指出，相對之下，教廷想從中國獲得的願望清單不少，包括促成中國宗教自由、造福天主教社群，也盼擴及新疆穆斯林與其他受壓迫的宗教。此外，透過梵中關係正常化，教廷希望終結中國官方與非官方教會的長期分裂對抗。

社論說，去年梵中簽署主教任命協議，已讓中國政府掌握控制境內天主教的正當性，接下來對中國政府最有戰略價值的事，就是誘使教廷跟隨國際潮流，在外交上孤立台灣。

教廷外交團隊這時應思考逆向操作，加碼深化與台灣的關係，例如在文化、環保等領域展現共同價值，或任命台灣神職人員擔任教廷重要職缺，藉此提醒中國，教廷手上仍握有重要籌碼，讓世人看到教廷作為國際最重要的「軟實力」，能發揮出乎意料的外交影響力。（編輯：高照芬）1081105