基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」頒獎典禮8日將於菲律賓宿霧舉行，基隆市以「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」榮獲社區營造類卓越獎，讓世界認識基隆由地方創生角度推動環境景觀改善的專業實力。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」頒獎典禮8日將於菲律賓宿霧舉行，基隆市以「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」榮獲社區營造類卓越獎，市政府將派員前往領獎。

市府表示，民國105年起陸續舉辦許多開放性討論活動，期盼藉由地方擾動，聚焦居民對懷舊碼頭的願景及想法，居民逐漸打開各種想像及可能性，過程中，藝術家也和居民捲起袖子，主動成立團體改善正濱地區。

都市發展處並藉由一連串的色彩計畫逐步擴大範圍，首先，105年推動「和平橋色彩塗佈計畫」，由市府與居民共同參與，在地居民選出以金黃色作為和平橋彩妝，現在已成為許多攝影愛好者流連忘返景點。

都發處指出，懷舊碼頭色彩計畫則由中國文化大學景觀學系主任兼所長郭瓊瑩帶領建築師、地方非政府組織（NGO）團隊及居民共同推動，以工作坊形式凝聚在地共識，並找出周遭色彩系統，基隆城市景觀發展協會去年4月起推動第一階段色彩塗佈工程，並於今年3月完成所有塗佈工程。

市府表示，透過色彩塗佈計畫成功翻轉城市意象，不僅建立起市民的認同感，這次更獲得國際獎項肯定，也讓世界認識基隆由地方創生角度推動環境景觀改善的專業實力。

基隆市環境景觀總顧問許晉誌與都發處科長陸道宏，將前往菲律賓領獎。（編輯：李錫璋）1081106