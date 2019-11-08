總統接見美國醫師會長 盼支持台灣國際參與

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天接見美國醫師會長哈里斯，感謝大力支持台灣參與WHO及納入國際衛生條例（IHR）網絡，期盼繼續支持台灣國際參與，讓台灣在世界醫療衛生事務做出更多貢獻。

總統蔡英文上午在中華民國醫師公會全國聯合會理事長、民進黨立委邱泰源、衛生福利部長陳時中陪同下接見美國醫師會（The American Medical Association，AMA）現任會長哈里斯（Patrice Harris）」等一行人，歡迎訪賓的到訪。

總統致詞表示，美國醫師會過去多次來台灣訪問，今年是由現任的會長來訪，顯示美國醫師會對台灣的重視跟情誼，總統並藉機恭喜哈里斯當選美國醫師會第174屆會長。

總統說，美國醫師會是全球最重要的醫師專業組織之一，並且在世界衛生組織（WHO）及國際醫療團體合作中扮演舉足輕重的角色。

另外，美國醫學會也非常關切醫學教育、醫學倫理及衛生保健等重要議題，總統表示，這些都是台灣相當重視的領域，未來希望進一步能夠促進更多的交流跟合作。

總統進一步表示，台灣醫師在處理重大醫療事件上，像是SARS、H1N1、新型流感跟登革熱以及八仙塵爆，都有許多傑出的表現，台灣醫師到各國去義診，無私的奉獻，獲得國際的肯定，也顯示台灣醫療水準已經達到世界的水準。

總統特別感謝美國醫師會大力支持台灣參與世界衛生組織，以及納入國際衛生條例的網絡，醫療衛生及防疫沒有國界，健康是基本的人權，也是普世的價值，未來希望美國醫師會能夠繼續支持台灣的國際參與，在世界醫療衛生事務上做出更多貢獻。

總統期盼訪賓在台灣期間體會台灣的人文景觀，留下美好深刻的印象，並祝福訪賓行程圓滿順利。（編輯：林興盟）1081108

總統蔡英文（右）8日在總統府接見美國醫師會（The American Medical Association, AMA）現任會長哈里斯（Patrice Harris）（左），歡迎她來台訪問，盼未來進一步促進更多交流與合作。中央社記者裴禛攝 108年11月8日