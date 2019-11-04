蔡總統：國際挺台力道增強 台美關係愈來愈緊密

總統蔡英文（右）4日在總統府接見「北美洲台灣人醫師協會回國訪問團」致詞時指出，雖然台灣仍然無法參與世界衛生大會，但比起往年，台灣受到的國際社會支持力道愈來愈強，台灣和美國之間的夥伴關係也愈來愈緊密。中央社記者鄭傑文攝 108年11月4日

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天接見北美洲台灣人醫師協會回國訪問團指出，雖然台灣仍然無法參與世界衛生大會，但比起往年，台灣受到的國際社會支持力道愈來愈強，台灣和美國之間的夥伴關係也愈來愈緊密。

蔡總統今天在總統府接見北美洲台灣人醫師協會回國訪問團。總統說，協會積極投入國際義診活動，讓她印象非常深刻，去年協會義診團自費前往友邦巴拉圭做義診與醫療交流，相信受到幫助的每一個人都會感受到台灣人的熱情與溫暖。

總統說，與會人士在北美各地為台灣一直打拚，過去35年來除了促進台美人社團與主流社會的互動，也在國際為台灣發聲。

蔡總統提到，今年5月北美洲台灣人醫師協會總會長邱俊杰也組團前往日內瓦聲援台灣參與世界衛生大會（WHA），雖然台灣仍然無法參與，但大家應該都有發現，「比起往年，我們受到的國際社會支持的力道是愈來愈強」。

蔡總統說，台灣和美國之間的夥伴關係也是愈來愈緊密，光是10月就有好幾個例子，包括，台美之間舉辦了第一屆的太平洋對話；台灣成為全球唯二可以外銷芭樂到美國的國家；美國參議院通過台北法案之後，眾議院的外交委員會也通過眾院版，支持台灣的國際參與；未來台灣會持續加深與美國的交流，讓台灣為世界做出更多貢獻。

蔡總統也對與會人士說，大家是台灣走向世界的重要力量，希望大家能夠持續用醫療專業，協助政府促進國民外交，無論是邦交國或是其他地區的國家，大家一起提升台灣的能見度，加深台灣與各國的夥伴關係。（編輯：蘇龍麒）1081104