延宕逾半年 108年度國營事業預算三讀

（中央社記者范正祥、王揚宇台北8日電）立法院院會今天三讀通過民國108年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分。經濟學者出身的時代力量立委鄭秀玲呼籲，下屆立委應提升審查效率。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問表示，立法院的案子很多、會期時間也有限，所以常把國營事業的預算先擱下來，因為審預算的時間通常要花2個月時間，也會壓縮其他法案的審查時間，再加上審查總預算也需要花2個月的時間等，但這並非大家不審，這次也花很多時間審，只是時間比較晚，這是實際上會碰到的問題，而這有改進的部分。

立法院院會今天三讀通過108年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分。鄭秀玲在院會發言指出，這些預算案本來去年底就應該在立法院審查完畢，但是卻和以往一樣，延宕至最近才進行政黨協商、很快的表面上走完程序。

依據預算法規定，總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布。總預算案的審議，如果不能依期限完成時，只要不是屬於新興資本支出及新增計畫，行政部門可以先依照上一年度的預算先執行。

鄭秀玲表示，中央政府總預算案附屬單位預算，營業部分包括大家關心的中油、台電、台糖、自來水公司等；非營業部分則可說就是各部會的「金庫」。她說，這麼龐大的預算，本來在去年底就應審查完畢，結果這些單位預算已經用了，用到現在11月了，最近才開始協商、通過，這問題是長期在立法院的共業。

鄭秀玲呼籲，立法院應提升中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分的審查效率，尤其是下屆立委不要進來當投票部隊，希望好好審查預算。（編輯：林興盟）1081108