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中油展開印尼油氣探勘 取得4成工作權益

最新更新：2019/11/07 17:48

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）中油今天宣布已與澳洲Lion Energy公司完成印尼East Seram探勘礦區轉讓協議，中油取得礦區40%工作權益，並簽署聯合經營合約，展現中油新南向成果。

中油發布新聞稿指出，自1973年開始進入印尼從事油氣探勘活動以來，最後一個山加山加生產礦區已於去年8月到期，並歸還印尼政府，目前在印尼已無進行油氣探採活動。經審慎評估後，中油今年選定具油氣潛力印尼塞蘭島（Seram）的East Seram礦區。

中油說，已在9月25日與澳洲Lion Energy公司簽署印尼East Seram探勘礦區轉讓協議，Lion Energy公司和中油各擁有60%、40%權益；並於11月5日簽署聯合經營合約，雙方合作在探勘期內，透過新的震波測勘資料及分析研究，探尋地下可能存在的儲油氣構造，以增加探勘成功機率。

中油指出，這是新南向政策再現具體成果，也期待未來鑽探出有開發價值的油氣藏，藉此提升台灣自有油氣資源，並進一步確保國家能源穩定供應。

中油持續在國外進行油氣探採，在印尼、厄瓜多、尼日、澳洲以及查德等國探勘以及開發生產。其中，印尼山加山加礦區合約已在去年8月屆期，礦區獲利超過5億美元。（編輯：林孟汝）1081107

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