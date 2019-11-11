國巨12日停牌重訊待公布 傳與新併購案有關

被動元件大廠國巨11日晚間公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意12日暫停交易。（圖取自facebook.com/yageo.corporation）

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）被動元件大廠國巨今晚公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意12日暫停交易。市場人士揣測，按照以往國巨停牌經驗，應與新併購案有關。

展望第4季，國巨日前表示大中華區終端需求回溫，主要通路客戶庫存已回到健康水位，並恢復拉貨動能，不過中國廠區面臨缺工問題，無法在短期內大幅拉升產能利用率，預估公司成品庫存水位將會持續下降，不過美中貿易爭端的不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍審慎應對。

國巨第3季稅後淨利新台幣20.44億元，每股稅後純益4.81元，前3季稅後淨利60.51億元，每股稅後純益14.26元。（編輯：林孟汝）1081111

大聯大12日停牌 澄清與國巨無關

（中央社記者吳家豪台北11日電）半導體通路商大聯大今天向證交所申請12日暫停交易，由於被動元件廠國巨也申請同一天停牌，引發市場揣測；大聯大澄清與國巨無關，詳細內容將依法公告。

證交所今天分別發布新聞稿指出，大聯大與國巨上市普通股將自11月12日起暫停交易，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

大聯大表示，此次停牌與國巨無關，詳細內容將依法公告，目前不適合評論；至於12日是否召開重大訊息記者會，將於當天確認。

在核心產品3C等領域穩健成長，中央處理器（CPU）出貨暢旺、5G相關零組件開始出貨、手機旺季來臨、供應鏈庫存恢復正常等因素影響下，大聯大今年第3季合併營收季增9%至1408.21億元；稅後淨利季增9.6%至17.85億元，每股盈餘（EPS）1.06元。今年前3季累計合併營收3818.29億元，稅後純益47.18億元；EPS為2.81元。（編輯：鄭雪文）1081111