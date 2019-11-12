冠軍帽鐵人艾登難忘台灣經驗 盼2021年再訪寶島

挪威三鐵好手艾登（Gustav Iden）受邀來台參加活動，12日與台灣自行車品牌捷安特簽約合作，贊助商也贈送他一輛全新戰駒，艾登表示，若有機會，希望2021年能再次訪台。中央社記者龍柏安攝 108年11月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）挪威三鐵好手艾登因頭戴彰化「埔鹽順澤宮」神帽衝線拿到世界冠軍，照片曝光後在台灣瞬間爆紅，這次受邀來台也感受到台灣人的熱情，他並透露若有機會，2021年希望能再次訪台。

年僅23歲的挪威三鐵好手艾登（Gustav Iden），今年在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，因頭戴印有埔鹽順澤宮字樣的鴨舌帽衝線奪冠，讓他成為全台知名的選手。

這次艾登應邀來台除了參加活動，台灣自行車品牌捷安特也宣布，將和這名新科世界冠軍合作，今天雙方正式簽約，贊助商還贈送他一輛全新戰駒。

巨大集團行銷長劉素娟致詞時說，其實他們關注這名年輕有潛力的選手已有一段時間，並笑說：「艾登戴的帽子戲分實在太強了，也加速了我們合作的進展。」

無論走到哪，「冠軍神帽」總是外界好奇討論的焦點，艾登則坦言，這是一頂「幸運帽」，也直言自己是個幸運兒，也因為這頂帽子，讓他拿到了冠軍，更讓他在台灣首嚐爆紅滋味，讓他有些不太習慣。

由於艾登這次來台，主要是應邀參加田中馬拉松賽，他一下飛機後就直奔彰化，沿途工作人員告訴他：「人潮並不多。」沒想到他一抵達埔鹽順澤宮，看到人山人海的景象讓他嚇了一跳，直呼「這實在太瘋狂了。」

艾登強調，目前他的重心，全擺在明年日本的東京奧運，也希望可以一舉奪金，而他也表示，目前仍有活動希望邀請他明年再次來台，不過為了備戰奧運，時間可能不太多，如果有機會，他盼2021年能再次來參加台灣Ironman賽事。（編輯：張芷瑄）1081112

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）（前左3）9日造訪彰化埔鹽順澤宮還願，廟方特別贈送名為「一鹿領先」的琉璃雕像，現場熱情民眾更高呼Champion（冠軍），氣氛相當熱鬧。前左起為彰化縣長王惠美、順澤宮主委魏信顧。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年11月9日