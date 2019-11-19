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共軍航艦剛通過台海 國軍聯翔操演全島展開

最新更新：2019/11/19 12:58
國軍19日上午清晨展開「聯翔操演」制敵反空襲演練，由扮演假想敵的F-16戰機自花蓮佳山基地升空，並整合三軍執行全島聯合作戰。圖為F-16戰機。（中央社檔案照片）
國軍19日上午清晨展開「聯翔操演」制敵反空襲演練，由扮演假想敵的F-16戰機自花蓮佳山基地升空，並整合三軍執行全島聯合作戰。圖為F-16戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北19日電）適逢共軍首艘自製航空母艦「002」昨天通過台灣海峽，國軍今天上午清晨展開「聯翔操演」制敵反空襲演練，由扮演假想敵的F-16戰機自花蓮佳山基地升空，並整合三軍執行全島聯合作戰。

中國首艘自製航空母艦編號002號，17日上午由北向南編隊自東海航經台灣海峽，期間美國神盾艦韋恩．邁耶號（DDG 108）、日本自衛隊神盾艦島風艦（DDG 172）在後尾隨，國防部全程派遣機艦監控。

適逢敏感時機，國軍上午展開全島制敵的「聯翔操演」。軍方人士表示，扮演假想敵的F-16戰機清晨自花蓮佳山基地升空，測試全台陸、海、空部隊的防空能力及應變演練，並整合三軍、飛彈部隊等共同執行聯合作戰。

軍事新聞通訊社也報導，參謀總長沈一鳴上將上午也至空軍作戰指揮部，視導「聯合防空作戰訓練」，代表三軍統帥總統蔡英文、國防部長嚴德發慰勉官兵戮力戰備訓練，堅守工作崗位辛勞，期勉官兵保持高度警覺，嚴密掌握周邊動態，隨時發揮情監偵能量，守護國家安全。

「聯合防空作戰訓練」的目的主要在結合軍、民防空系統及聯戰指揮機制運作，檢視國軍重要目標防護能力，並整合三軍防空武力及資電戰力，精進聯合防空作戰效能。（編輯：郭萍英）1081119

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