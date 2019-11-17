共軍自製航艦通過台海 專家：尚未形成戰力

（中央社記者游凱翔台北17日電）中國首艘自製航空母艦「002」今天航經台灣海峽，針對這次航行目的，學者及專家認為，由於冬季天氣系統即將南下，研判移往海南島訓練，由於目前尚未形成戰力，因此「測試的意義大於政治意義」。

國防部今天表示，中國首艘自製航空母艦「002」，由北向南編隊自東海航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦在後尾隨，國防部也全程派遣機艦監控，請民眾可以放心。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩認為，軍艦要出廠、交付軍方前，軍方會進行「總會試」，並針對航行速率、各舵角旋迴圈是否符合技術規範要求，針對相關缺點改進後，共軍才會進行接艦。

呂禮詩表示，日本北海道已下起大雪，代表冬季天氣系統即將南下，而大連是造船廠並非基地，為避免下雪等因素導致甲板結冰，進而影響成軍訓練時程，包括共軍遼寧艦在內，以往都移往海南島進行，因此002這次通過台灣海峽應與民進黨的「英德配」無關，也並非有針對性。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，002在大連周邊海域完成電力、通訊、雷達等測試後，推測準備由北向南進行約1萬公里的航程，也是002首次的遠距離航行，但002目前尚未形成戰力，「測試的意義大於政治意義」。

蘇紫雲指出，002與遼寧號均無蒸汽或電磁彈射艦載機，而是採用傳統的滑跳夾板，當冷空氣南下造成大風或甲板結冰時，就可能無法進行艦載機的訓練、甚至造成墜機危險，因此在冬季前往南方訓練也較為合理。

蘇紫雲表示，第三艘中國自製航艦目前正在長興島興建，根據公開的衛星照片，可推算出介於7萬噸至8萬噸的正規航艦，從長興造船廠船塢、起重架規模，可以猜出這艘正在興建中的航艦具有遠洋作戰能力，且搭配不易受到海象影響的彈射器。

蘇紫雲指出，曾有人發現共軍的航艦基地的地面有兩種不同的彈射器，分別是「蒸汽彈射」及「電磁彈射」，不同的艦載機彈射方式連動航艦的構造布局，但蒸氣彈射會耗費大量燃料、電磁彈射則是耗費大量電力，這些都是未來可以觀察的方向。他也提到，由於共軍曾長期派員在巴西擔任觀察員，對於蒸汽彈射器實務原理來自巴西；而電磁彈射的經驗則來自上海的磁浮列車。（編輯：蘇志宗）1081117