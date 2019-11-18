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中國航空母艦通過台海 蔡總統：國軍確實掌握

最新更新：2019/11/18 19:21
總統蔡英文（前左）18日前往新北市鼓勵參加馬拉松比賽的「唐星兒」，在受訪時被問到中國航母通過台灣海峽的議題，蔡總統表示，國軍都有確實掌握，也做最好的準備，相信我們有能力防衛自己，請國人放心。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月18日
總統蔡英文（前左）18日前往新北市鼓勵參加馬拉松比賽的「唐星兒」，在受訪時被問到中國航母通過台灣海峽的議題，蔡總統表示，國軍都有確實掌握，也做最好的準備，相信我們有能力防衛自己，請國人放心。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）總統蔡英文今天表示，對於中國航空母艦通過台灣海峽，國軍都有確實掌握，也做最好的準備，相信「我們有能力防衛自己」，也請國人放心。

中國海軍發言人程德偉今天證實，中國002航母17日通過台灣海峽，赴南海相關海域展開科研試驗和例行訓練。

總統蔡英文今天下午前往新北市中和國民運動中心，陪同要參加馬拉松比賽的「唐星兒」（心智障礙者）賽前練習，並為選手加油打氣。總統接受媒體聯訪時，被問到中國航空母艦通過台灣海峽的議題。

總統表示，其實都有掌握整個台海的情勢，國軍以及所有的系統都有做最好的準備，相信「我們有能力防衛自己」，也請國人放心。

總統表示，整個區域的安全及和平穩定，是大家共同的責任，她希望中國能盡一個大國對區域和平穩定的責任。

至於媒體問到香港的情勢與發展，蔡總統表示，香港愈來愈讓人擔憂，這種混亂的情況其實應該要早早結束。

總統說，無論是香港政府或北京政府，面對香港人最好就是回應香港人民對自由、民主、人權的訴求，而不是在街頭上以盾牌、子彈、手槍相對，這不是政府在處理人民正當訴求的態度。（編輯：李錫璋）1081118

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