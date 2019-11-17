中國航母通過台海 國安人士：北京介入大選升溫

（中央社記者顧荃、葉素萍台北17日電）中國首艘自製航空母艦今天通過台灣海峽。國安人士說，這反映北京介入台灣2020大選的動作可能持續升高；但中國航母並未形成完整戰力，政治宣示作用應大於實質軍事意義。

國防部今天表示，中國首艘自製航空母艦「002」，今天由北向南編隊自東海航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦在後尾隨，國防部也全程派遣機艦監控。

國安人士分析，中國的航母艦隊選擇在這個時刻進入台海南下，在區域各方的觀察下，認為這些舉動背後，透露出幾層意義。

國安人士指出，在區域戰略上，美國加速推動印太戰略，本週美國國防部長艾斯培（Mark Esper）接連訪問韓國、泰國、菲律賓、越南，積極布局區域友盟網絡。在泰國舉行的東協防長擴大會議上，美方表示將針對東海及南海問題，向中方表達關切。中國派出航母艦隊航經台海，在提醒美方正視中國軍事存在的事實，不應對中國的軍事崛起說三道四。

國安人士說，在中國國內政治上，香港社會情勢持續升高，中國國家主席習近平已定出「止暴制亂」的基調。中國航母艦隊南行，有升高在區域間軍事壓力的企圖，凸顯北京在香港議題上有完全主控權。國際社會如介入香港情勢，中國的反制動作，將牽動區域安全情勢的穩定。

兩岸關係上，他說，台灣大選在即，立場傾向北京的任何政治動機，例如日前的國民黨不分區名單，因為明顯的親北京、親統一立場，都被台灣社會視為反指標，立即遭遇強大的民意反彈。北京的動作，不無有恫嚇台灣社會的企圖，也反映北京介入台灣2020大選的動作，可能會持續升高。

他表示，中國此舉可能帶來反效果，此次美國派出韋恩梅爾號神盾艦進行全程跟監，展現對台海安全的重視。另外，中國002航母並未形成完整戰力，如今匆促上陣，已引發政治宣示作用大於實質軍事意義的質疑。（編輯：楊凱翔）1081117