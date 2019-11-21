NHK節目關注台灣大選 香港讓台人提高對中戒心

日本放送協會（NHK）節目關注台灣2020年總統大選，NHK台北支局長高田和加子表示，總統蔡英文不屈服中國壓力獲多數人支持，而中國露骨干預香港，則讓台灣人提高戒心。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本放送協會（NHK）節目關注台灣明年總統大選，NHK台北支局長高田和加子表示，總統蔡英文不屈服中國壓力獲得多數人支持，而中國露骨干預香港，則讓台灣人提高戒心。

今年9月曾訪台的東京大學教授松田康博也指出，中國對香港「反送中」運動採取的手段，使得很多台灣年輕人挺身而出予以聲援，以「今日香港，明日台灣」為口號，認為台灣絕對不能變成像香港那樣。

日本放送協會（NHK）衛星第一頻道（BS1）昨晚播出的節目「國際報導2019」邀請松田分析台灣總統大選選情，並與駐台北的高田和加子連線。NHK網站在預報節目時指出，台灣明年總統大選最大焦點在於朝野候選人與中國之間的距離感。

高田表示，目前登記參選總統的人包括執政黨民進黨總統蔡英文、最大在野黨國民黨參選人高雄市長韓國瑜、親民黨黨主席宋楚瑜，但實質上是蔡韓對決。

高田說，去年此時，感覺蔡英文難以連任，但今年夏天專訪蔡英文時，感覺她顯得綽有餘裕，最大的分界點是今年一月中國國家主席習近平提出「一國兩制」統一台灣方案。蔡英文對此斷然拒絕，展現不屈服於中國壓力的「強總統」一面，獲得多數人支持。加上中國對香港露骨干預，讓台灣人對中國的戒心提高。

松田與研究兩岸問題的日本學者今年9月曾組團訪問台灣，期間會晤了韓國瑜。NHK節目女主持人問松田對韓國瑜的印象如何？

松田說，一般認為韓國瑜是民粹主義者，實際接觸後覺得是有那樣的印象。所謂民粹主義者，是沒既得的政治權益、沒組織、憑藉個人魅力直接進行政治溝通博得人氣。

他認為，韓國瑜靠著辯術等吸引選民，韓粉非常熱情。尤其是蔡英文政府實施軍公教年金改革，被大砍年金、未跟上經濟改革列車的人，以及外省人、國民黨支持者等，這些人熱烈挺韓已形成一種社會現象。

針對國民黨陣營打「經濟牌」主張兩岸關係安定，讓人民變得有錢一事，松田表示，從大框架來看，目前中國經濟減速、中美大打貿易戰，以前台灣高科技產業、iPhone智慧型手機等在中國生產再銷往北美，現在這樣的模式已蒙上陰影。

松田表示，以前中國經濟高度成長、中美關係安定，國民黨若要循著以前的模式，似乎有點跟不上時代。

東京大學教授松田康博（左）與研究兩岸問題的日本學者2019年9月曾組團訪問台灣，期間會晤了韓國瑜（右）。（中央社檔案照片）

NHK播放了在台灣採訪選民的畫面。支持韓國瑜的選民說：「因為蔡英文的政策導致中國大陸觀光客不來台灣，如果韓國瑜當選總統，能把觀光和經濟帶領起來。」但有年輕人說：「蔡英文比較能守護台灣的主權，如果沒有主權、沒有自由，再怎麼拚經濟，最後也會被拿走。」

松田指出，有民調顯示，對中國印象不佳的台灣人，這2、3年來比例大增。2016年蔡英文上台執政以來，中國對台灣採取非常不友善的政策。現在中國經濟減速，另一項民調顯示，被問到「想赴中國工作」或「想讓子女留學中國」的台灣人，這一年來人數銳減。

NHK節目還播出本月17日中國第一艘自製航空母艦航經台灣海峽後，中國外交部發言人耿爽表示，在自家門口進行例行訓練很正常。

中國對台灣軟硬兼施，松田指出，在軟的方面，中國提出多項「惠台」措施，包括台灣人可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件等。在硬的方面，中國挖走台灣多個邦交國、大減訪台的中國觀光客。此外，中國常出動軍機、軍艦繞行台灣周邊。

在專題報導尾聲，男主持人問到，如果蔡英文連任，中國對台灣的施壓力道是否增強？

松田答說，目前美國政府與國會力挺蔡英文，美國國會通過多項挺台法案。如果蔡英文連任，中國正面臨包括經濟減速、中美對立、香港局勢等許多問題，會持續對台灣施壓，但不至於會對台灣輕易動手。（編輯：林憬屏）1081121