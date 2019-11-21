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頂新劣油案 魏應充合併執行4年8月

最新更新：2019/11/21 18:01
頂新前董事長魏應充（前）涉劣油案，台中高分院21日裁定應執行有期徒刑4年8月，依法仍可提起抗告。（中央社檔案照片）
頂新前董事長魏應充（前）涉劣油案，台中高分院21日裁定應執行有期徒刑4年8月，依法仍可提起抗告。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇木春台中21日電）頂新前董事長魏應充涉劣油案，被判5年9月徒刑確定，他15日報到時，北檢因未收到合併裁定而暫緩執行，台中高分院今天裁定，魏應充所犯2案應合併執行4年8月，依法可提起抗告。

魏應充涉及劣油案，二審判刑15年，最高法院日前將45罪發回更審，另駁回26罪的上訴而告確定。確定部分，魏應充7罪刑度合計5年9個月，另有19罪得易科罰金，但魏應充先前詐欺取財罪已假釋出獄，依法可與涉及違反食品安全衛生管理法的案件合併執行。

魏應充15日到台北地檢署報到時，因彰化地檢署尚未收到法院合併執行裁定，暫緩執行。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿指出，魏應充因詐欺取財罪及違反食品安全衛生管理法共2案、8罪，分別經智慧財產法院民國105年度刑智上易字第38號、台中高分院104年度矚上訴字第1718、1722號，不得易科罰金部分，各判處有期徒刑2年（已假釋出獄）、11月、11月、1年6月、7月、7月、8月及7月確定。

案件經檢察官聲請定應執行刑度，今天經合議庭裁定魏應充應執行有期徒刑4年8月，應執行刑度依法仍可提起抗告，全案尚未確定。

合議庭審酌，魏應充在案件中所犯單罪的宣告刑，最高為有期徒刑2年，另其他案件中較高宣告刑為有期徒刑1年6月，綜合參酌各罪犯行雷同、刑事事由及檢察官、魏應充選任辯護人意見等，因此裁定應執行有期徒刑4年8月，以符合比例原則。（編輯：唐聲揚）1081121

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