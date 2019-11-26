MSCI調整生效 台股尾盤爆量883億下殺40點

明晟（MSCI）指數編纂公司最新調整結果26日收盤後生效，台股最後一盤爆出新台幣883.29億元大量，指數往下壓縮近40點，終場收漲15.24點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北26日電）明晟（MSCI）指數編纂公司最新調整結果今天收盤後生效，台股最後一盤爆出新台幣883.29億元大量，指數往下壓縮近40點，終場收漲15.24點，11600點關卡得而復失。

加權指數今天收在11576.82點，漲15.24點，漲幅0.13%，成交值1995.92億元。

台股市值最大的台積電最後一盤成交多達8萬2782張，股價往下壓縮2.5元，以平盤307元作收；其餘聯電、仁寶、群創與友達等最後一盤也都爆出大量，股價同步滑落，影響大盤表現。

網通廠智邦原是MSCI全球小型指數成分股，躍居為全球標準型指數成分股，只是股價不漲反跌，收跌1元；另一新增的全球標準型指數成分股緯穎股價也跌1元，遭剔除的中裕以平盤131元作收。

隨著多檔權值股尾盤股價壓縮，整體電子類股指數終場以小漲0.05%作收。

傳統產業股今天漲跌互見，和泰車受惠轉投資和潤即將掛牌上市，股價表現強勁，突破600元關卡，收在604元，大漲21元，連帶帶動汽車類股指數大漲2.25%。

隨著傳統旺季即將來臨，晶華與美食-KY股價走勢升溫，分別漲3.07%及1.61%，連帶帶動類股指數漲1.21%。食品類股表現相對疲弱，類股指數跌0.81%。（編輯：黃國倫）1081126