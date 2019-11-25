顧立雄：MSCI調整影響不大 外資仍會青睞台股

（中央社記者劉姵呈台北25日電）MSCI將於26日調降台股指數權重，市場預期台股被動式基金將有賣壓出籠。金管會主委顧立雄今天受訪表示，台股現今動能是外資匯入主動操作，且因基本面、殖利率及本益比都好，外資還是會青睞。

明晟（MSCI）指數編纂公司將於26日調降台股指數權重，市場預估被動式基金將流出新台幣500億至600億元；同時，MSCI提高A股納入因子也將於26日收盤後生效，A股大型股納入因子由15%提升至20%，中型股也將以20%的因子首次納入，為今年以來調整最大幅度。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，會前接受媒體訪問表示，每次媒體都會談到被動式的基金流出，但台股現在的動能為外資匯入，這部分是屬於主動操作，目前看起來MSCI調降對台股的影響還不大。

顧立雄說，儘管影響不大，但金管會還是會密切關注，以提升台股的健全性，但他強調，與大陸市場比起來，台股市場資訊仍是相對透明，「像是大陸A股相關公司公布的財報，都還值得疑惑，我們這邊就是做好我們的市場。」

至於是否不擔心被動式基金的流出，顧立雄表示，目前看起來台股基本面、殖利率及本益比都好，從過去MSCI調整的結果看來，外資還是會青睞台股市場。（編輯：趙蔚蘭）1081125