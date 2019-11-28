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日媒：新唐科技併購Panasonic半導體部門

最新更新：2019/11/28 11:26
Panasonic 28日決定將退出半導體事業，將子公司「Panasonic半導體解決方案」出售給台灣新唐科技。圖為Panasonic大阪總部。（圖取自維基共享資源；作者Pokarin，CC BY-SA 4.0）
Panasonic 28日決定將退出半導體事業，將子公司「Panasonic半導體解決方案」出售給台灣新唐科技。圖為Panasonic大阪總部。（圖取自維基共享資源；作者Pokarin，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者楊明珠東京28日專電）Panasonic今天決定將退出半導體事業，將半導體核心事業的子公司「Panasonic半導體解決方案」出售給台灣的新唐科技公司，主要是 Panasonic的半導體事業持續出現虧損。

日本經濟新聞、時事通信社等日本媒體報導，Panasonic的半導體事業經營持續出現虧損，期待能重整，但因中國與美國貿易摩擦導致銷售減速，因此決定撤出半導體產業。

Panasonic將出售位於京都府長岡京市的半導體研發、製造、販售的全額出資子公司「Panasonic半導體解決方案」（Panasonic Semiconductor Solutions, PSCS）出售給新唐科技。

日經報導，Panasonic出資49%、以色列半導體企業TowerJazz出資51%的合資公司「TowerJazz Panasonic Semiconductor （位於富山縣魚津市）在富山縣、新潟縣總共3座工廠生產影像掃描等的半導體事業，Panasonic也打算出售。

Panasonic於1952年與荷蘭的飛利浦公司成立合資公司，參與半導體事業的經營。在日本海內外擴建工廠，產品搭載於Panasonic製造的家電產品等。1990年代Panasonic半導體營業額擠全球前10名，後來因台灣、南韓的半導體產業崛起，Panasonic半導體業績下滑。

Panasonic瞄準新世代汽車的普及，最近加強用於電動車電池管理的半導體車載事業，但是半導體事業的核心企業「Panasonic半導體解決方案」2018年度營業額922億日圓（約新台幣260億元），營業損益出現235億日圓的虧損。

雖然Panasonic設定2019年度（截至2020年3月底的財會年度）要達成半導體轉虧為盈的目標，但因為中美貿易摩擦導致市場需求低迷，眼看無法達成轉虧為盈的目標，只好決定將半導體核心事業售出。

報導說，美國的市調公司IC Insights 指出，1990年日本的半導體市占率為49%，但後來因為投資判斷遲緩、事業重整腳步來不及，在台灣與南韓的半導體企業猛攻的情況下，2018年日本半導體產業全球市占率跌至7%。同年全球半導體前10名已沒日本企業。（編輯：高照芬）1081128

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