新唐暫停交易傳收購 母公司華邦電股價走揚

微控制器廠新唐因有重大訊息待公布，28日起暫停交易。圖為新唐科技資訊展攤位。（圖取自facebook.com/NuvotonNuMicro）

（中央社記者張建中新竹28日電）微控制器（MCU）廠新唐因有重大訊息待公布，今天起暫停交易。市場預期，新唐可能展開收購行動，母公司華邦電將可連帶受惠，激勵華邦電股價走揚。

新唐甫於10月完成現金增資，籌得新台幣36億元資金，另外還計劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），發行股數以1.5億股為限。市場因而揣測，新唐暫停交易原因可能是要展開收購行動。

據媒體引述日經新聞報導，Panasonic將出售半導體事業Panasonic Semiconductor Solutions，退出半導體市場，Panasonic Semiconductor Solutions買家是新唐。

法人認為，新唐若收購Panasonic Semiconductor Solutions，將有助擴大業務規模，華邦電對新唐持股比重高達61.6%，也將可連帶受惠。

華邦電今天在市場買盤積極湧入下，股價開平走高，盤中一度達18.05元，漲0.6元，漲幅逾3%。（編輯：張均懋）1081128