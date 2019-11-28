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國軍動員體系首納台灣高鐵 戰時協助運補

最新更新：2019/11/28 12:38

（中央社記者游凱翔台北28日電）國軍近日革新作為不斷，除了新成立的聯兵營明年將投入漢光演習外，為求戰時機動性，國防部與交通部、內政部共同修正條文，首次將台灣高鐵納入動員體系，協助運補。

國軍近年來革新作為不斷，除了持續推動潛艦國造、國機國造及F-16V、M1A2T採購案外，涵蓋陸海空三軍、國軍首支聯合兵種營9月也在陸軍裝甲五八六旅成立，將投入明年漢光演習。

此外，國防部、交通部與內政部4月共同檢討修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，為增加在戰時機動性，首次將台灣高速鐵路納入動員體系中，屆時依法必須配合軍事運輸及協助整備作業，修正條文已在9月正式通過。

國防部指出，依全民防衛動員準備法規定，為強化動員實施階段運輸能量，除了規劃陸運、水運及空運作為戰備準備，也將台灣高鐵納入運輸規劃。

軍方人士受訪表示，國軍目前都有將各式飛行器、漁船、機電、怪手等重型設備納入編管，以便在戰時可以徵集運用；至於台灣高鐵是否投入明年的漢光演習，屆時要看演習的作戰需求考慮，但台灣高鐵具有快速、機動等特性，納入編管，確實有助於強化運輸能量。（編輯：林興盟）1081128

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