湯景華更一審判死 高院認定犯案時有行為辨識能力

男子湯景華（右）因細故縱火，導致翁家6人身亡，高院更一審28日判湯景華死刑。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北28日電）男子湯景華因細故縱火，導致翁家6人身亡，一二審皆被判處死刑。案經最高法院發回，高院更一審今依精神鑑定，認定犯案時沒有喪失行為辨識能力，須負完全刑責，仍判他死刑。

湯景華是在民國103年與翁姓男子起爭執，控告翁男傷害但法院判決無罪。湯男自認求償無門、心生不滿，105年3月23日凌晨到翁姓男子新北市三重區住處騎樓，以汽油點燃機車引發大火。

與湯景華起爭執的翁姓男子當時服役並不在家，火勢蔓延至連棟公寓，導致翁家6人身亡，包含一個未成年少女，形同滅門。

新北地方法院一審、高院二審皆依殺人罪判處湯景華死刑，褫奪公權終身。最高法院以原判決論罪不周延等違法發回更審。

高院更一審審理期間，法官函詢醫院了解人被火燒的痛覺程度，做為量刑參考，日前辯論終結，湯景華仍堅持沒有放火，律師則主張，湯景華因精神疾病及服用藥物，導致喪失行為辨識能力及行為控制能力。

高院更一審今天認定，依據亞東醫院精神科出具的精神鑑定報告，以及鑑定人醫師鄭懿之、陳俊霖到庭陳述鑑定意見，認定湯景華在放火行為時有完整的行為辨識能力及行為控制能力，因此認定湯景華具有完全的刑事責任能力。

更一審審酌，湯景華因偶發糾紛，就縱火殺害翁男及其全家人以滿足報復心態，且於行為前即有縝密的思慮、計畫及準備，並非一時衝動失慮，本案多達6人死亡，死者死亡前均經歷烈火燒灼極大痛苦，湯景華犯罪情節嚴重，符合公民與政治權利國際公約第6條「最嚴重的罪行」要件，因此依殺人罪，判處死刑，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1081128