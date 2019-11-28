更多編輯台推薦新聞：
離岸風電排名第二 德萊茵集團考慮進軍台灣
產經

離岸風電排名第二 德萊茵集團考慮進軍台灣

吳介民：王立強案揭開觀察中國對台滲透新窗口
兩岸

吳介民：王立強案揭開觀察中國對台滲透新窗口

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

湯景華更一審判死 高院認定犯案時有行為辨識能力

最新更新：2019/11/28 14:48
男子湯景華（右）因細故縱火，導致翁家6人身亡，高院更一審28日判湯景華死刑。（中央社檔案照片）
男子湯景華（右）因細故縱火，導致翁家6人身亡，高院更一審28日判湯景華死刑。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北28日電）男子湯景華因細故縱火，導致翁家6人身亡，一二審皆被判處死刑。案經最高法院發回，高院更一審今依精神鑑定，認定犯案時沒有喪失行為辨識能力，須負完全刑責，仍判他死刑。

湯景華是在民國103年與翁姓男子起爭執，控告翁男傷害但法院判決無罪。湯男自認求償無門、心生不滿，105年3月23日凌晨到翁姓男子新北市三重區住處騎樓，以汽油點燃機車引發大火。

與湯景華起爭執的翁姓男子當時服役並不在家，火勢蔓延至連棟公寓，導致翁家6人身亡，包含一個未成年少女，形同滅門。

新北地方法院一審、高院二審皆依殺人罪判處湯景華死刑，褫奪公權終身。最高法院以原判決論罪不周延等違法發回更審。

高院更一審審理期間，法官函詢醫院了解人被火燒的痛覺程度，做為量刑參考，日前辯論終結，湯景華仍堅持沒有放火，律師則主張，湯景華因精神疾病及服用藥物，導致喪失行為辨識能力及行為控制能力。

高院更一審今天認定，依據亞東醫院精神科出具的精神鑑定報告，以及鑑定人醫師鄭懿之、陳俊霖到庭陳述鑑定意見，認定湯景華在放火行為時有完整的行為辨識能力及行為控制能力，因此認定湯景華具有完全的刑事責任能力。

更一審審酌，湯景華因偶發糾紛，就縱火殺害翁男及其全家人以滿足報復心態，且於行為前即有縝密的思慮、計畫及準備，並非一時衝動失慮，本案多達6人死亡，死者死亡前均經歷烈火燒灼極大痛苦，湯景華犯罪情節嚴重，符合公民與政治權利國際公約第6條「最嚴重的罪行」要件，因此依殺人罪，判處死刑，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1081128

延伸閱讀
湯景華縱火奪六命更審 律師聲請再做心理衡鑑縱火致6死 湯景華：我是清白的請拿直接證據湯景華縱火奪6命 更一審仍判死刑
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報