NBA公鹿奪10連勝 安特托昆博一夫當關繳雙十

（中央社克里夫蘭29日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊全能前鋒「字母哥」安特托昆博今天繳出「雙十」表現，並在關鍵時刻攻進4球，率隊119比110打敗克里夫蘭騎士隊，締造10連勝。

公鹿上半場一度領先多達22分，但騎士逐步追趕，縮小差距，第4節尾聲曾經追到只差3分，只是後繼無力。這是騎士本賽季第2度敗給公鹿。

每當騎士追近比分，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）就緊跟著還以顏色，以確保勝利納入囊中。

安特托昆博在這場比賽獨得33分，還貢獻全隊最多的12個籃板，寫下「雙十」。

公鹿控衛希爾（George Hill）拿下18分，小前鋒密道頓（Khris Middleton）奪得12分，得分後衛迪文森索（Donte DiVincenzo）11分，後衛布萊索（Eric Bledsoe）及前鋒伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）各得10分。

騎士攻擊點平均，除控衛賈蘭德（Darius Garland）攻下全隊最高的21分，另外前鋒奧斯曼（Cedi Osman）搶下20分，前鋒南斯（Larry Nance）18分，前鋒勒夫（Kevin Love）及後衛薩克斯頓（Collin Sexton）各得16分，中鋒湯普森（Tristan Thompson）11分，但騎士仍吞下3連敗。

湯普森另搶下兩隊最多的13個籃板，也完成「雙十」成績。（譯者：曾依璇/核稿：徐崇哲）1081130