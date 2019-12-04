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詹姆斯戴維斯合砍50分 湖人105比96粉碎金塊[影]

最新更新：2019/12/04 16:10
洛杉磯湖人3日在客場以105比96擊潰金塊，湖人球星詹姆斯（圖）和戴維斯聯手攻下50分。（圖取自twitter.com/lakers）
洛杉磯湖人3日在客場以105比96擊潰金塊，湖人球星詹姆斯（圖）和戴維斯聯手攻下50分。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社丹佛3日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天客場迎戰丹佛金塊，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下50分，率領球隊以105比96擊潰金塊。

金塊開賽一連攻下5分，但湖人很快予以反擊，陣中球星詹姆斯積極搶攻，首節個人砍進11分，幫助湖人建立領先優勢。

紫金大軍第2節進攻不手軟，持續擴大比分差距，一度將分差擴大至13分，半場打完湖人以60比49領先。

第3節開始金塊吹起反攻號角，後衛莫瑞（Jamal Murray）、哈里斯（Gary Harris）、前鋒米爾賽普（Paul Millsap）接力搶分，其中米爾賽普在第3節倒數4分51秒飆進一顆三分球，幫助金塊首度超前，然而，戴維斯隨後也回敬一記三分球，幫助湖人奪回領先。

來到第4節，替補上陣的湖人球員霍華德（Dwight Howard）與詹姆斯兩度演出空中接力灌籃，金塊也緊咬比分，一度追到落後一分，但湖人穩住陣腳沒給對手反撲機會，終場以105比96擊敗金塊。

詹姆斯今天貢獻25分、6籃板、9助攻，戴維斯則繳出25分、10籃板、1助攻的雙十表現，板凳出發的霍華德拿下13分、6籃板。金塊莫瑞得到全隊最高22分，中鋒約基奇（Nikola Jokic）則貢獻13分、5籃板、8助攻。

湖人日前打出一波10連勝佳績，但前一戰在自家主場遭達拉斯獨行俠中斷連勝紀錄，今天贏球後以18勝3敗戰績續座西區聯盟龍頭，輸球的金塊以13勝5敗暫居西區聯盟第3名。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1081204

影片來源：CliveNBAParody YouTube頻道
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