楊蕙如案 民進黨台北市黨部：交執委會調查

（中央社記者劉建邦台北10日電）「卡神」楊蕙如案延燒，民進黨台北市黨部開例行執委會報告楊蕙如黨籍等案。主委陳正德說，此案司法審理未結束，不能未審先判，今天未討論開除黨籍程序，目前先交執委會調查。

民進黨台北市黨部中午召開例行執委會，會中報告楊蕙如黨籍等案，約一小時討論後，陳正德會後接受媒體聯訪時說，因黨中央交代要求盡速處理楊蕙如案，今天先向執委會報告，經出席執委決議，認為案件進入司法審理階段，對司法審理結果表示尊重，期盼司法盡速釐清真相。

是否討論開除楊蕙如黨籍，陳正德說，因司法審理未結束，不能未審先判，這對黨員不公平，經討論後，會依照民進黨紀律評議條例，由執委會依職權調查，再依相關規定處理，而依目前程序，楊蕙如今天不需到場說明。

陳正德指出，此案須等候司法審理最後結果出爐，而例行執委會是每個月召開一次，之後是否會再討論楊蕙如案，依司法審理程序為主。

媒體詢問，若黨員一審判決有罪，相關程序如何處理。陳正德說，會提交執委會討論，相關程序是要有執委提案，並由執委會討論，若認定黨員違反黨紀，會送交評委會及邀請當事人說明，最後由評委會做議處。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，民進黨基層呼籲黨應主動開除，以免影響選情。卓榮泰8日受訪表示，一般黨員懲處權屬地方黨部，他已責成台北市黨部盡速處理此事，讓黨紀伸張，也讓社會對黨處理此事的明快及依黨紀處理原則，或得大家的支持認同。（編輯：李亨山）1081210