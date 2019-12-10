吳釗燮：一旦北京加強鎮壓 台灣會協助港人

外交部長吳釗燮10日接受專訪時表示，政府支持香港民眾爭取自由和民主，一旦北京加強鎮壓當地抗爭力道，台灣將協助被迫離開家鄉的港人。（中央社檔案照片）

（中央社台北10日電）外交部長吳釗燮今天接受美聯社專訪時表示，政府支持香港民眾爭取自由和民主，而一旦北京加強鎮壓當地抗爭力道，台灣方面將協助被迫離開家鄉的港人。

美聯社報導，吳釗燮語帶謹慎指出，政府無意介入香港內部事務。此外，台灣現行法律已足以處理相對少數試圖在台定居的港生或港人需求。

不過，吳釗燮說，香港警方以「不相稱武力」對付抗爭民眾。吳釗燮表示，中國大陸任何形式的武力介入都將等同「新層級的暴力」，而這將促使台灣在協助港人離港的問題上改變立場。

吳釗燮指出：「一旦那樣的情況發生，台灣將與國際社會合作，對因為暴力而流離失所的港人提供必要協助。」

香港6月爆發反送中運動以來，中國武警已進駐鄰近城市深圳。中國武警和駐港軍隊目前尚未出動鎮壓抗爭民眾。

吳釗燮表示：「（台灣）這裡的民眾了解，中國對待香港的方式將是中國未來對待台灣的方式。台灣人並不樂見香港目前局勢。」

總統蔡英文曾表示，一國兩制模式在香港已經失敗。美聯社指出，若蔡總統順利連任，台灣會維持對中國的堅定立場。

吳釗燮表示：「如果蔡總統連任，我們會繼續維持台海現狀。我們會持續向中國釋出善意。我們希望確保中方沒有對台動武的藉口。」

吳釗燮也說，外交部目前首要任務為捍衛與邦交國的外交關係。他表示：「我認為目前我們與這15國的關係相當堅實穩固，我們不那麼擔心。」

吳釗燮並提到，台美關係正處於40年來最佳。

吳釗燮承認，美中貿易戰持續進行，為台灣同時創造機遇和挑戰。他表示，台灣企業在中國是重要投資者，隨著貿易戰持續，部分台商正在撤離中國，台商承諾返鄉投資金額已達230億美元。

吳釗燮也說，台灣獲得華府「兩黨強力支持」，不擔心台美現狀會被拿來當成貿易協商的籌碼。

他表示：「我們獲得川普政府非常高層的官員保證，他們與他國的關係，不影響對台關係。而且對美國來說，台灣是非常重要的夥伴。」（譯者：陳韻聿、楊昭彥/核稿：徐崇哲）1081210