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總統：沒利用香港人選舉 是台灣人自我警惕

最新更新：2019/12/10 13:04
總統蔡英文10日上午在台北賓館出席「第14屆亞洲民主人權獎頒獎典禮暨授勳」，並為活動致詞。中央社記者徐肇昌攝　108年12月10日
總統蔡英文10日上午在台北賓館出席「第14屆亞洲民主人權獎頒獎典禮暨授勳」，並為活動致詞。中央社記者徐肇昌攝　108年12月10日

（中央社記者溫貴香台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜質疑總統蔡英文把香港當成換取選票工具，蔡總統對此表示，她不覺得是利用香港人來進行選舉，而是香港的事情發生，台灣人民自我警惕的過程。

對韓國瑜質疑蔡總統稱只用空檔跑行程，但「空檔」占了總行程的4成，蔡總統回應，韓國瑜當市長的時候請長假，現在當總統參選人又常常請假，不禁懷疑韓國瑜對自己的角色與責任認知是否足夠。

蔡總統上午出席2019年台灣民主基金會舉辦第14屆「亞洲民主人權獎」致詞後，接受媒體訪問作以上表示。

韓國瑜今天上午在臉書發文，「口口聲聲說支持香港，卻把香港當成換取選票的工具。當你說只用空檔跑行程的時候，你知道你的空檔占你總行程的4成嗎？」

總統表示，不知道韓國瑜的4成是怎麼計算，但是總統的工作是24小時，即便是跑選舉行程，例如週六週日都還是要掌握國內或國外的情勢發展，有時候必須下指令、有時候必須做決策，也請韓國瑜不要忘了自己也是一個民選的首長。

被詢及有香港學生會長認為民進黨用香港人的血換選票，總統表示，對於香港人走上街頭爭取民主，自始至終都是抱持支持態度，希望台灣現在的民主自由，香港有一天也可以享有。

她並說，香港正在發生的事情，讓台灣人有所警覺，讓台灣人民警覺要更珍惜自由民主，用更大力量保護；「我不覺得是利用香港人來進行選舉，而是香港事情發生後台灣人民自我警惕的過程」。

至於媒體民調顯示領先擴大，總統表示，民調都會參考，雙方的差距是有的，但在最後30幾天還是會傾全力爭取最多選民的支持，這個階段選民可以辨識哪一個候選人才是真正在做實事，哪個候選人才是真正為國家做政策規劃，以及保護這個國家。（編輯：趙蔚蘭）1081210

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