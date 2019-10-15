韓國瑜向總統下戰帖 不能香港人流血民進黨補血

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天請假正式投入總統大選，他接受媒體專訪時向總統蔡英文下戰帖，盼盡快就兩岸議題進行有建設性的辯論，不能一再利用香港反送中事件，「香港人流血，民進黨補血」。

韓國瑜接受媒體專訪的內容在晚間播出，韓國瑜親自邀請蔡總統針對兩岸問題進行辯論。

韓國瑜說，蔡總統現在不願意辯論，主要是蔡總統在帥位，旁邊有車馬炮保護，他卻是赤裸裸的被抹黑攻擊，在這種狀態下，蔡總統可能想說不用直接上擂台，光車馬炮就可以把韓國瑜打掉半條命。

韓國瑜認為，既然兩人在國慶當天都有發表重要談話，應盡快就中華民國未來走向和兩岸關係應如何處理進行有建設性的辯論，不用等到11月，這才是一個負責任的總統該有的作為。

至於韓國瑜的兩岸政見，被外界形容跟前總統馬英九過於雷同，韓國瑜說，馬英九過去為兩岸穩定所做的，他當然要保留，但有些作法會不一樣，他是第一個出來呼籲，全世界華人都有責任保護中華民國，這個跟馬英九不一樣。

談及兩岸議題，韓國瑜表示，越南有一句名言「天堂太遠，中國太近」，對越南人來說，天堂很遠，但中國就在面前，怎樣處理與中國的關係，對越南人民來說是頭等大事，這句話值得台灣人民思考。

至於韓國瑜自參選總統以來，民調持續落後，韓國瑜說，民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，他跟蔡總統民調非常接近，但卻有特定機構想藉由冷冰冰的數字，打擊熱情的支持者。

韓國瑜並以競選高雄市長時為例，當時民調有機構效應，做一百次民調，他輸了一百次，但他其實瞭然於心，當有了民心，民調自然高，去玩弄民調沒有用，「民進黨失去的是民心，投票那天就會知道」。

至於媒體炒作「馬韓心結」，韓國瑜妻子李佳芬日前出席台北國慶活動時遲到，與馬英九錯開，被外界質疑是刻意避開。

韓國瑜解釋，見面錯開可能是時間耽誤，不是故意的，本來約好一個時間，但沒有見到面，不代表不關心彼此，這些問題都不大。

針對馬英九日前與鴻海創辦人郭台銘同台互動熱絡，引發支持者不滿，韓國瑜說，馬英九在雙十國慶那天，也跟總統蔡英文握手，難道就代表馬要為民進黨輔選嗎，這種延伸沒有意義。

韓國瑜說，馬英九跟郭台銘有老交情，感情歸感情，握手、擁抱，完全沒有關係。

至於未來如何與郭台銘整合，韓國瑜認為，他跟郭台銘有共同的價值，沒有什麼不能談的，郭台銘也擔心中華民國，當中華民國發生危險，個人的小情小愛就不重要，應從大格局來看。

不過，郭台銘幕僚時常在政論節目對國民黨有些針對性的說法，韓國瑜說，郭台銘發言人所說的，他們也願意改進，郭幕僚的發言代表自己的觀點，他也會聆聽，不會因為這些發言，忘了更神聖的目標。

在爭取年輕人支持方面，韓國瑜認為，他才是最關心年輕人，高雄市政府成立青年局，幫助青年創業，招商引資，為年輕人建立平台，但所有韓國瑜的好，媒體都不報，他相信年輕人了解之後，會轉向支持。

韓國瑜再次強調，他的民調很強，請支持者不必擔心，所有的抹黑都是低層次的東西，他們要拉高層次，思考如何幫老百姓帶來更好的生活，他從來沒有改變過，希望明年與選民一起翻轉台灣。（編輯：林淑媛）1081015