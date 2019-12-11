台灣大選倒數一個月 日媒：年輕人挺蔡英文

日本朝日新聞11日報導，香港「反送中」運動持續，使得台灣總統大選選情為之一變，堅拒「一國兩制」的總統蔡英文獲大多數年輕人支持。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月11日

（中央社記者楊明珠東京11日專電）距台灣總統大選僅剩一個月，日本朝日新聞今天報導，香港「反送中」運動持續，使得台灣總統大選選情為之一變，堅拒「一國兩制」尋求連任的總統蔡英文獲得年輕人支持。

朝日新聞大幅報導台灣總統大選，文中指出，香港反送中示威運動持續，台灣方面對於想逼台灣統一的中國戒心增高，蔡總統堅拒「一國兩制」，使得她的支持率急速回升，與香港一樣，台灣的年輕人正引領輿論。

報導說，在香港區議會選舉民主派獲得壓倒性勝利後不久，11月26日香港理工大學一旁的街道張貼著插圖，這是台灣25歲的設計師林嘉鈞以香港局勢為題的發表於臉書上的作品，在香港區議會選舉當天，林嘉鈞在台北邊收看新聞邊上傳臉書，港台約有10萬人按讚，消息傳開，插圖作品被張貼在香港街頭。

報導說，台灣的年輕人之所以與香港的反送中運動產生共鳴，是因為對企圖統一台灣的中國懷戒心。中國國家主席習近平今年1月的談話說出一國兩制台灣方案，香港從6月開始反送中示威運動規模擴大，香港政府有時還對示威者發射實彈，這讓台灣人看清楚一國兩制的現實。

台灣媒體將年輕人心中迫切的不安，形容成「亡國感」，年輕人將希望寄託於尋求連任的蔡總統身上。

今年一月，習近平講出一國兩制台灣方案之後，蔡總統立刻說：「絕大多數台灣民意堅決反對一國兩制。」去年11月九合一選舉，執政黨民進黨大敗後，蔡英文的支持率跌至2成多，但在對中國展現堅毅態度後，支持率急速回升到3成多。

報導指出，今年6月香港有百萬人上街頭，參加反送中示威活動，蔡總統表示，香港人有追求自由與民主的權利，這個月蔡總統的支持率高過不支持率。對手國民黨的參選人韓國瑜支持率在夏天之前高過蔡英文，但因他的親中態度，支持率陡降。

民調顯示，台灣20多歲的人當中有7成、30多歲的人當中有5成支持蔡英文。這些人是1987年戒嚴令解除後，在民主化的台灣呼吸自由空氣長大的年輕人。

這些年輕人也是「太陽花學運」世代。2014年3月，台灣的年輕人反對當時執政國民黨政府的傾中政策，占據立法院抗議，這被說成是「太陽花學運」，林嘉鈞也到立法院參加這場學運。受到太陽花學運的刺激，同年9月香港發生要求民主化的「雨傘運動」。

今年12月10日是台灣民主化運動劃時代的「美麗島事件」40週年，當年是在世界人權日的一場示威活動，警察用催淚彈取締，逮捕民主化運動人士等。

今年11月起，台灣各大學放映以香港反送中運動為主題的紀錄短片「自由．飛」，討論的集會巡迴展開。

一名參加集會的19歲的學生說，看到香港學生的情況，才發現原以為理所當然的民主、自由是多麼的可貴。在台灣，有些離開老家的學生為了投票需要返鄉，已串連要租火車、巴士返鄉，投票日（明年1月11日）前一晚的票已有逾4000人預約。

報導說，這場總統大選，實質上是與中國保持距離的民進黨總統參選人蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜對決。民進黨在選舉廣告中播放香港局勢，以蔡總統發聲訴求「用你的一票對一國兩制說不」。

朝日新聞認為，韓國瑜的選舉口號是「台灣安全、人民有錢」，希望改善兩岸關係振興經濟，雖然有意識到輿論的反中情緒，說出「不接受一國兩制」、「守護主權」，但仍難以抹去親中形象。

中國與美國的對立也有助於蔡總統的選情。因美國制裁中國製產品，所以有些到中國投資的台商回流台灣，設備投資等的增加支撐著台灣的景氣，韓國瑜的主張魅力減弱。

報導說，除了香港局勢，中國介入台灣選舉的疑雲也受到討論。11月下旬，澳洲媒體報導一名自稱是中國間諜的男子向澳洲尋求政治庇護，並且揭露如何在台灣、香港影響選舉的細節。這名男子說，去年曾提供資金協助韓國瑜當選高雄市長。

韓國瑜否認有收錢，並表示如果真有收錢的話，將退出總統選舉。中國方面也否認，並指這名男子是詐欺犯。蔡英文對此事件的判斷保留態度。民進黨則是推動「反滲透法草案」，如果有受到「敵對勢力」的指示或資助，進而妨害選舉的話，將予以取締，但國民黨拒絕協商。

11月美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）也提出警語說，美方已注意到中國企圖對台施壓，並以假訊息攻擊等，企圖影響台灣民主選舉。（編輯：陳永昌）1081211