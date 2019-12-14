新北衝刺選情 蔡總統：31日反滲透法一定過

距2020大選剩下不到1個月，尋求連任的總統蔡英文（黑衣致詞者）14日晚間到新北市中和區參加新北群英會，為民進黨籍立委參選人站台，也替自己拉票，籲請選民支持。中央社 108年12月14日

（中央社記者溫貴香新北市14日電）競選連任的總統蔡英文與行政院長蘇貞昌今天到新北市力挺立委參選人江永昌，針對支持者憂心紅色滲透，總統表示，立法院12月31日反滲透法草案一定會通過，國家一定更安全。

民進黨立委江永昌、2020蔡英文競選連任新北市競選總部晚間在中和區南山路捷運南勢角站旁舉辦「新北群英會」中和場，蔡總統、蘇貞昌、基隆市長林右昌等人都到場力挺江永昌，呼籲支持者三張選票顧台灣。

蔡總統致詞細數執政三年，包括蓋社會住宅讓年輕人安身立命、經濟成長連續三季都是亞洲四小龍之冠等政績。她說，這個政府很會理財、拚經濟，台灣未來的希望是無限的，繼續拚4年、拚出台灣的未來、台灣不只民主自由是亞洲第一名，更要拚福利照顧第一名、經濟繼續做亞洲四小龍第一名。

台下支持者高喊「反滲透法還沒通過」，總統回說「反滲透法會通過的」，預計12月31日通過，她當總統，國家一定會更安全，立法院已經通過國安五法，最後一張拼圖就是反滲透法草案。

蘇貞昌表示，當了11個月的行政院長，沒有請假，「也沒有出國打麻將」，上個月因顏面神經麻痺，總統要他休息，休息了一天繼續衝衝衝。

他以非洲豬瘟阻絕境外為例表示，台灣至今滴水不漏，這就是有政府會做事，結果還有人罵蔡政府都沒做事，他回說，「這太沒良心了，邊吃豬肉邊罵人」。（編輯：郭萍英）1081214