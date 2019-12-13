國家情報工作法三讀 間諜罪最重無期徒刑終身追訴

（中央社記者范正祥台北13日電）立法院院會今天三讀通過修正「國家情報工作法」部分條文，從事間諜行為最重可處無期徒刑並終身追訴。

為符合國家情報工作實務需要，強化國家安全，完備國家情報法制，行政院函請立法院審議國家情報工作法部分條文修正草案；包括民進黨立委趙天麟、蔡適應、陳曼麗、羅致政、劉建國、吳琪銘及無黨籍立委林昶佐等人也有提出草案。

三讀通過的國家情報工作法條文規範，情報機關應就足以影響國家安全或利益的資訊進行蒐集、研析、處理及運用。除了納入有關總體國情、國防、外交、兩岸關係、經濟、科技、社會或重大治安事務等資訊，也包括為外國勢力或境外敵對勢力以刺探、收集、竊取、洩露、交付或其他不正當方法取得的營業秘密資訊。

另外，修正條文明定，海洋委員會巡防署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、國防部參謀本部資通電軍指揮部、內政部警政署、內政部移民署及法務部調查局等機（構），於主管的有關國家情報事項範圍內，視同情報機關。

為強化國家安全，完備國家情報法制，立法院院會13日三讀通過修正「國家情報工作法」部分條文，修法重點包括提高刑度，從事間諜行為最重可處無期徒刑並終身追訴。中央社記者范正祥攝 108年12月13日

這次國家情報工作法修法，提高刑度、罰金。修正條文規範，從事間諜行為而洩漏或交付涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制資訊，給外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員者，原處7年以上有期徒刑，修正後刑度提高至無期徒刑或10年以上有期徒刑，追訴期改為終身。

修法也通過情報人員或情報協助人員，假借職務上的權力、機會或方法而犯罪者，加重其刑至1/2。犯前項之罪，圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

立法院三讀通過修正國家情報工作法部分條文之後，趙天麟發言指出，將近1年研究與溝通，完成修法，保障台灣民主自我防衛機制，讓台灣民眾在不受威脅情況下安居樂業，並向世界宣告台灣不只是民主愛好者，對間諜行為也有遏阻作法。

本身是立法院外交及國防委員會成員的趙天麟表示，這會期對國防與國家安全而言是高效率且長足進展的會期，期待接下來反滲透法草案也可以順利完成立法。（編輯：林孟汝）1081213