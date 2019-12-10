馬指反滲透法製造紅色恐慌 民進黨：必要的立法

（中央社記者范正祥台、葉素萍北10日電）民進黨立法院黨團提出反滲透法草案備受關注，前總統馬英九今天表示，反對違憲惡法。他說，反滲透法草案像是釋放出「催狂魔」，製造紅色恐慌騙選票，呼籲民進黨立委停止推動這項立法。

民進黨發言人李晏榕說，釋放出催狂魔的人是中國，不是民進黨，請國民黨搞清楚；反滲透法不是疊床架屋，而是將國安五法修法後還有的漏洞補起來，是必要性的立法。

國民黨立法院黨團今天召開反滲透法草案公聽會，談及為什麼召開公聽會討論民進黨團所提法案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，因為這麼重要的立法，行政院竟然沒有版本，程序上也有問題，關係到國家安全、全國民眾權益的重要立法，竟然沒有經過委員會審查，就逕付二讀，所以國民黨團舉辦公聽會聽取各界意見。

以貴賓身分受邀與會的馬英九致詞時表示，由反滲透法草案立法的必要性來看，對於需要防範的不法行為，現有法律的規範已經足夠，也能有效執行，實在沒有必要再疊床架屋，而且這樣一部涉及國家安全與人民權益衝突的法案，只有民進黨版，沒有行政院版，更是大大不妥。

他說，再從法案的內容來看，對於「境外敵對勢力」及「滲透來源」等名詞的定義空泛模糊，幾乎所有中國大陸的公、民營機構組織，都可被解釋為「滲透來源」。未來任何人與這些機構組織往來，就可能觸法入罪。這不僅包括在大陸的台商、台生、台眷、或每年訪問大陸約500萬台灣旅客，都面臨極大的風險。

馬英九說，反滲透法草案形塑「境外敵對勢力」滲透來台的恐共氛圍，製造紅色恐慌，就像是釋放出「哈利波特」一書裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」，催化人民的恐懼感，說穿了，就是要藉此騙選票，奪取政治利益。這樣的法律一旦通過，何止是綠色恐怖，更將使得台灣籠罩於新「麥卡錫主義」的幽靈之下。

國民黨團召開的這場反滲透法草案公聽會邀請多位學者專家與會。前國家安全會議秘書長高華柱說，反滲透法草案違反人權自由，如果立法通過，將會造成全民不方便。他認為，現有法令足以執行維護國家安全，只是在於如何運用。

前國家安全局長蔡德勝指出，反滲透法草案的立法旨意可能是好的，但是不宜急就章、權謀、便宜行事，否則造成的後遺症，包括可能會再激化兩岸關係，是大家不願意看到的。

與會的大陸委員會副主委邱垂正表示，近幾年先進民主國家對境外勢力滲透影響國家安全與社會秩序、干擾民主政治運作情形，紛紛採行強化法律管理措施，這是國際趨勢。有必要參考國際實踐的例子，採取必要的民主防衛作為。

此外，李晏榕、民進黨副秘書長林飛帆等人下午召開「親中、作秀、造謠，國民黨不膩嗎？」記者會。

李晏榕說，釋放出催狂魔的人是中國，不是民進黨，請國民黨搞清楚；她說，催狂魔正在橫掃香港，還有一個佛地魔，國民黨自從2005年的國共論壇與魔鬼共舞，對於中華民國被滲透完全沒有感覺；反滲透法不是疊床架屋，而是將國安五法修法後還有的漏洞補起來，是必要性的立法。

林飛帆指出，針對中國滲透來源的規範與管制有不足之處，台灣需要一部反滲透法。（編輯：蘇龍麒）1081210