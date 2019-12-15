更多編輯台推薦新聞：
馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽
文化

馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒
運動

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》南迴拓寬工程23日通車 台東至屏東省半小時
首頁 / 重點新聞

瑞典首度挺台參與聯合國氣候談判

最新更新：2019/12/15 07:56
環保署長張子敬（左）12日與瑞典氣候談判代表佛蒙利（右）進行雙邊會談。（駐瑞典代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年12月15日
環保署長張子敬（左）12日與瑞典氣候談判代表佛蒙利（右）進行雙邊會談。（駐瑞典代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年12月15日

（中央社記者林育立柏林14日專電）聯合國氣候會議日前在馬德里舉行，在氣候議題扮演領導角色的瑞典，今年首度派代表與台灣官員會談，以具體行動支持台灣參與氣候談判。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第25次締約方會議（COP 25）2日至13日在西班牙首都馬德里舉行，台灣非巴黎氣候協定締約國，不過仍由環保署長張子敬代表與各國官員會談。

駐瑞典代表處表示，在瑞典外交部主管氣候變遷小組、代表瑞典參與氣候談判的佛蒙利（Mattias Frumerie），12日與張子敬進行雙邊會談，就兩國氣候政策交換意見。

這是瑞典首度在聯合國氣候會議場外與台灣官員會談，以具體行動支持台灣加入聯合國的氣候談判機制。

瑞典在全球氣候議題居先驅地位，前年曾立法在2045年前達成零碳排的目標。

過去2個月，瑞典共有跨黨派的9位議員在國會提出動議和質詢，促請政府採取具體行動，協助台灣參與包括聯合國氣候變化綱要公約在內的聯合國相關機構。（編輯：周永捷）1081215

延伸閱讀
聯合國氣候會議 環保署長與各國官員互動多國合會參與氣候會議 分享衛星預警助友邦抗水患聯合國氣候會議台灣酒會 友邦出席踴躍
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報