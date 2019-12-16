文曄再出招 籲大聯大說明可能遭中國反壟斷調查

（中央社記者吳家豪台北16日電）半導體通路商大聯大公開收購文曄股權，文曄今天呼籲大聯大應揭露法律意見書，說明可能遭中國反壟斷局調查的風險；並呼籲大聯大說明遭手機中國聯盟調查事宜。

大聯大於11月12日傍晚宣布，將以每股新台幣45.8元，公開收購第2大通路商文曄最高30%股權，初估斥資約新台幣81億元，原本收購時間從今年11月13日至12月12日，但日前宣布修正公開收購說明書，將收購期間延後至明年1月30日。

對此，文曄今天上午召開董事會，會後表示大聯大修正後的公開收購說明書的聲明，無法改變大聯大恐對文曄具有實質控制能力的事實，也無法免除大聯大仍需依法向公平交易委員會申報的義務，這是為維護廣大股東權益必要的態度與作為。

文曄指出，大聯大於收購截止後期二度修正說明書，已造成投資人及上下游合作廠商的關切及疑慮，文曄召開董事會審慎討論，認為大聯大5點聲明的時效性不明確，且聲明範圍均限於「目前沒有計畫」，期間仍保有事後可透過其他方式或管道影響文曄人事任免或經營決策的可能。

針對本次公開收購是否需向中國國家市場監督管理總局辦理經營者集中申報，文曄表示，在文曄已委任中國安杰、錦天城、中倫、德恒、君合等律師事務所出具的法律意見書中，一致認為此次公開收購需向中國反壟斷法主管機關辦理經營者集中申報，呼籲大聯大應公開揭露相關的法律意見書。

此外，文曄表示，根據中國集微網12月2日報導，中國大陸國家市場監督管理總局已受理手機中國聯盟的舉報，對大聯大就本件交易未為「經營者集中申報」一事展開調查，呼籲大聯大應出面說明相關調查事宜。（編輯：鄭雪文）1081216