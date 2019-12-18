中研院3人當選TWAS院士 國籍被標中國台灣

世界科學院日前宣布2020院士名單，中研院有3名院士獲選，但3人國籍均被標中國台灣，中研院去函要求更正。（圖取自世界科學院網頁twas.org）

（中央社記者吳欣紜台北18日電）世界科學院（TWAS）日前宣布2020院士名單，中研院有3名院士獲選，包含中研院院長廖俊智等人，但3人國籍均被標中國台灣，中研院今天去函要求更正。

世界科學院（TWAS）2020院士名單上，3名來自中研院的新任院士分別為：中研院院長廖俊智獲生物系統學門院士，分子生物研究所特聘研究員鍾邦柱獲結構、細胞分子生物學門院士，以及旺宏總經理盧志遠獲選為工程科學學門院士。

不過，根據TWAS的2020院士名單網頁資料，介紹中研院3名院士的國籍均被標為Taiwan, China（中國台灣）。對此，中研院表示，今天就會去函文請世界科學院更正為 Taiwan, ROC（中華民國台灣）。

成立於1983年的TWAS旨在協助發展中國家從事科學研究與開發應用，迄已選出1278名院士，當選院士或獲頒相關獎項，不僅代表學者個人的成就，更代表所屬國家對於全球推展科學的持續關懷與付出，選舉結果將於2020年1月1日生效，新成員將在下次TWAS會員大會上正式就任。（編輯：陳清芳）1081218