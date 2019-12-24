罷韓啟動 公民團體26日赴中選會送3萬提議書

（中央社記者王淑芬高雄24日電）「Wecare高雄」發起人尹立今天指出，志工加速整理罷免提議書，26日上午4個公民團體代表將赴中選會遞交3萬份罷免提議書，正式啟動罷免市長韓國瑜的行動。

尹立於1221罷韓遊行結束前指出「遊行終點就是罷韓行動的起點」。他今天接受聯訪指出，包括公民割草行動等單位志工正趕工整理罷韓提議書，26日將會同公民割草行動發言人李醫師、前高雄石化氣爆自救會長陳冠榮，以及台灣基進輿情部副主任張博洋聯袂赴中選會遞送3萬份提議書。

尹立指出，高雄市目前的公民數約228萬人，依選罷法第90條規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書；第2階段要有10%以上選民連署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾57萬票）。

尹立說，遞交罷韓提議書後，一旦進入第二階段就要依規定使用符合中選會格式的文件，而且要在60天內完成連署，到時將要請稍早完成連署的民眾返回重新連署確認，才能提供有效的連署書。公民割草行動也在臉書貼文提醒罷韓連署人要用正確的書寫格式及字體等，也呼籲備戰第二階段連署。

談到第三階段的罷韓投票，尹立表示，依規定要有選舉人數1/4以上，而且同意罷免人數還要多於不同意罷免人數，罷免才成立；也就是如果投票人數雖多於1/4公民數，但是不同意多於同意罷免，罷免也不成功。

由於罷免是單一選舉，要爭取逾57萬人投同意罷免，尹立估計要有約4成投票率，且都要投同意罷免。

罷韓公民團體如火如荼的準備罷韓資料，尹立不諱言仍有變數。首當其衝的是明年1月11日的選舉結果；還有未來中選會將罷免案委託高雄市選舉委員會辦理，尹立質疑屆時高雄市選委會是否秉公處理，也會影響罷免案的推動。（編輯：孫承武）1081224