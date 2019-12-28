陳儀深：陳文成案是美麗島事件一部分

（中央社記者溫貴香台北28日電）在1981年陳文成案史料彙編新書發表會前夕，國史館長陳儀深根據陳文成訊問筆錄與蔣經國日記認為，陳文成案是美麗島事件的一部分，而且與當時的總統蔣經國的一道指令有關。

國史館明天下午2時將舉行「戰後台灣政治案件--陳文成案、蔣海溶案史料彙編」新書發表會，陳儀深將主持與台大歷史系教授周婉窈、陳翠蓮的座談。

陳文成在台大畢業後赴美取得博士學位，28歲便受聘在美任教。1981年5月20日，31歲的陳文成返台探親，7月2日上午9時許被3名警備總部人員從陳宅帶走，7月3日清晨7時許，就被發現陳屍在台大校園研究生圖書館旁草地上。陳文成離奇身亡事件震驚海內外，引起國際社會與新聞輿論高度關注。

陳儀深今天接受中央社訪問時表示，他看過1979年美麗島事件的相關檔案，美麗島事件本身已沒有秘密，但美麗島事件衍生的林宅血案、陳文成案必須解決，出版陳文成史料彙編的用意，是要讓沒有數位化的檔案盡速數位化、閱覽不必再申請，等於真正完全開放，透過這種方式所篩選出來且刪除重複的檔案可以出版兩冊，方便研究者或一般民眾瞭解陳文成案。

他仔細看過1981年7月2日陳文成偵訊筆錄，據他說，偵訊者軟硬兼施誘導陳文成說出支持美麗島雜誌是犯罪、必須認錯。陳文成被關在房間內被問到在美國6年做些什麼事？為何到同鄉會？為何當幹事？與哪些人接觸等。本來陳文成都沒說，偵訊者告訴陳文成「我們都知道，別人有說到你，我們有你的資料」。

陳儀深表示，陳文成只好說了一些，最後談到與美麗島雜誌的關係，必須檢討美麗島事件到底是不是叛亂、陳文成用什麼方式支持美麗島雜誌？從檔案資料看到，陳文成曾將美元支票寄給擔任美麗島雜誌社總經理的施明德。一開始，陳文成沒有談到施明德，後來被逼說出。

「陳文成因此被偵訊人員質疑不夠坦白，沒有把名字講出來」，陳儀深說，陳文成稱美麗島雜誌只是主張兩黨政治屬於言論自由的範疇不是叛亂，但不被接受，後來，陳文成也認知到，當局的認知就是叛亂。

他進一步說，陳文成等人為了支援美麗島雜誌、甚至成立美麗島基金會，陳文成在偵訊過程中盡量不講具體事實、也不講人名，但偵訊過程所提到的人名有真有假。

陳儀深認為，這樣的偵訊筆錄可以肯定一件事情，陳文成案是美麗島事件的一部分，1980年美麗島大審前，在國際壓力下，蔣經國有回應國際包括美國國會議員、國際特赦組織等壓力，最後施明德、陳菊等人用軍法審判、其他人用司法審判，兩者差異在於軍法審是叛亂犯、司法審是妨害公務、警民衝突。

陳儀深說，美國史丹佛大學胡佛研究所本月公開蔣經國日記前，他特別走訪美國，看到蔣經國的日記寫到1979年12月31日，距12月10日發生的美麗島事件不久。

蔣經國在日記中對美麗島事件的描述包括主謀是陰謀份子，背後必有中共介入、指導。他在當年10月、11月的日記中談到黨外人士時，也稱他們是陰謀份子、流氓。

對於美麗島事件，陳儀深說，蔣經國的措辭非常嚴厲，日記提及「我下令逮捕，甚至講到斬草除根」（原文寫「剷造除根」），可見蔣經國第一時間對高雄事件的認知很嚴厲；抓人之後，看到偵訊概要，調查局就是要朝向共匪、台獨叛亂方向入罪。

但隔年2月的起訴書出現改變，對涉案人不再分共匪、台獨叛亂者。8名受軍法審判的被告是以台獨叛亂罪名提告，其他33人都是妨害公務。陳儀深說，妨害公務的處理方向是順應良旅美作家陳若曦、美國國會議員、國際特赦組織等方面的建議。

陳儀深表示，當時國民黨政府碰到美麗島政團的挑戰，原來的心態就是斬草除根，而且這些情治單位不是擅自決定，而是反映了蔣經國的意志，但結果變成縮小範圍或減輕量刑，是國際壓力使然。

陳儀深表示，後來陳文成就是因為收錢、寄美元支票給施明德而被警總盯上，回國探親才會被約談，偵訊問話過程也都指向陳文成與美麗島人物的關係，一個一個點名是否與黃信介見過面、在美國與許信良見過幾次面等，如果陳文成被定罪，罪名應該會跟支持美麗島叛亂犯有關。

他說，社會的疑團在於陳文成死亡過程，研判應在半夜12時離開警總之後出事，但到底是誰動手屬於追查真兇部分，尚待更多資料解密，但如果是因為什麼事情被約談、被盯上，那就是美麗島事件的一部分，用以前的話來說就是「密裁（祕密殺害）」。

陳文成死因存在爭議，但多數認為並非自殺。陳儀深11月就曾表示，他看過相關檔案後，研判陳文成是遭到他殺。

政府促進轉型正義委員會25日表示，在國安局發現的新檔案中，原列「永久保密」的檔案已在11月完成解密，但國安局依「政治檔案條例」規定，因為「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，應於檔案屆滿50年後才能提供外界閱覽，目前仍無法完整對外開放。 （編輯：張良知）1081228