展望2020年 周理平：市場陷入有量無價保守氛圍

成衣代工大廠聚陽看淡2020年展望，董事長周理平認為，儘管美國消費旺季銷售實績亮眼，但這是因為折扣下殺更甚以往，用低價催出來的銷量，整體服飾市場頗像「有量無價」的保守氛圍。中央社記者張新偉攝108年12月29日

（中央社記者潘羿菁台北29日電）成衣代工大廠聚陽看淡明年展望，董事長周理平認為，儘管美國消費旺季銷售實績亮眼，但這是因為折扣下殺更甚以往，用低價催出來的銷量，整體服飾市場頗像「有量無價」的保守氛圍，不過聚陽明年營收仍可保持成長。

成衣代工三雄之一的聚陽，生產主力在流行服飾，客戶包括GAP、Target、Walmart、Kohl's與Fast Retailing等，美國市場占比近8成，因此對當地消費動能相當敏感。

周理平接受中央社專訪時不諱言指出，客戶現在明顯保守看待明年展望，不僅是市場競爭激烈，美中貿易戰帶來不確定性仍高，導致明年採購偏向保守。

雖然相關經濟數據顯示美國消費旺季動能強勁，美國「黑色星期五」網購今年達到破紀錄的74億美元，但是周理平分析，這是因為今年折扣打得非常凶，「可以預期很多零售業看似營收不錯，但是獲利可能不如預期」，今年整體服飾消費市場，頗有一種有量無價的保守氛圍。

雖然聚陽受到大客戶GAP調節訂單，難免有負面影響，但是周理平預估，明年聚陽營收依舊保持正成長，只是年增率不會像今年有兩位數表現。

聚陽今年前11月營收為新台幣249.13億元，年增14.9%，已超越2018年全年營收239.29億元，在基期墊高及大環境風向轉變，明年營收挑戰300億元大關恐有難度。

即便現階段客戶端看法保守，周理平依舊相對樂觀，他認為，一旦明年上半年買氣持穩，下半年補貨動能就會強勁。

近期美中貿易戰第一階段協議有望完成簽署，美中暫時休兵，但是周理平斷言，就算雙方真的簽署協議，轉單效應依舊是進行式、不會停下來，擁有東南亞產線的成衣廠仍然受惠，因為這早已是趨勢。

他觀察，成衣廠產能很早就從中國陸續轉移到東南亞，過去轉移速度很慢，慢到很難察覺；如今來了美中貿易戰，宛如點燃引線加速進行，原因無他，單純是中國工資太貴。

雖然轉單利多加持，不過周理平卻認為美中貿易戰對成衣廠是利弊各半，好處是轉單量愈來愈多，壞處卻是讓東南亞工資大漲，基本工資漲勢從中國蔓延到東南亞。

周理平看到的是，這波轉移不只是傳統產業，科技業也加入，大家在東南亞爭相搶人、搶土地，現在越南遇到最大的困難是缺工，只能提高工資解決招工或是人力流失問題。

他舉例，「中國針織一貫化龍頭廠申洲國際（02313.HK），每年總計需求人力約5000至1萬人，這麼大規模要如何隨時補充到位，很簡單，申洲就是用高於一般待遇吸收周圍他廠人力，因為他有本錢這樣做，國內某家大廠就被排擠到，之前稼動率拉不上來。」

工人引進來的速度變慢，連帶影響新生產線投產速度，目前聚陽在越南與印尼同步擴廠，周理平說，明顯感受到招募速度的差異性，印尼幾乎比越南快上3倍到位，印尼可以1個月開3條生產線，越南卻只能開1條，所以小廠很容易陷入沒工人可以開生產線的窘境。

但是周理平強調，儘管越南缺工問題嚴重，但站在絕佳地理位置，距離布料來源的中國近，出口到美國也快，需要快速反應、超短交期的訂單仍會下在越南，整體重要性仍無法取代。綜觀來說，對於成衣代工廠而言，越南商機顯而易見，潛在的成本也沒有上限，因此想將越南視為搖錢樹，全憑接單實力與管控成本能力。（編輯：張良知）1081229