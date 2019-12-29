智慧衣商機 周理平：值得耗時等待

4年前，智慧衣成為台灣紡織界熱議的新題材，如今鮮少人再去談，因為老闆們已體認市場還不夠成熟；不過聚陽董事長周理平持續看好。中央社記者張新偉攝 108年12月29日

（中央社記者潘羿菁台北29日電）4年前，智慧衣成為台灣紡織界熱議的新題材，如今鮮少人再去談，因為老闆們已體認市場還不夠成熟；不過聚陽董事長周理平持續看好，強調從未改變看法，即使市場成熟過程要耗費10年、20年，智慧衣是可以被期待的市場。

紡織業先前掀起智慧衣熱潮，包括遠東新、宏遠、南緯與福懋等廠商都投入這塊市場。當時遠東新跑在最前面，率先推出可測量心跳並顯示心電圖的衣服；不過紡織股王儒鴻董事長洪鎮海跳出來，一句「智慧衣只是噱頭」，並認為這塊市場在短期3年、5年都不會成熟，似乎替智慧衣熱度降溫。

至今，遠東新的智慧衣開發並無太大進度，宏遠也退出市場。

聚陽每年針對智慧衣投入新台幣3000萬元至4000萬元資本支出，一直到第4年漸現成效，今年12月小量智慧衣出貨到英國健身器材品牌商，將導入健身房通路。

周理平說，這家英國健身器材品牌商，既銷售測量心率束帶也經營健身房，所以老闆本身重視健身科技發展，一開始他自己先試用聚陽智慧衣，認為在訊號傳輸、資料準確度都很好，因此開始向聚陽採購。

周理平表示，聚陽智慧衣初期會給健身房經營者與教練試用，若反應不錯，不排除會提供給上課學員使用，若真的推廣至學員，「你想那個量有多大」。他直言，對聚陽而言，明年會是發展智慧衣關鍵年，有機會進入商業化量產階段。（編輯：張良知）1081229