注重細節 周理平有套美食哲學

（中央社記者潘羿菁台北29日電）在成衣代工業界通常會說自己賺的是管理財，透過管控各項數據挪出獲利空間，這樣的特性自然反映在老闆個性，聚陽董事長周理平即是典型一例，熱愛日式料理的他，觀察餐廳服務細節，延伸出自己的一套美食哲學。

周理平是一位美食家，在公司裡眾所皆知。有員工提到，老闆會主動跟大家分享日本餐廳要怎麼觀察好壞，印象中老闆曾說，日本料理不能只感覺好不好吃或是看食材高不高級，而是要從踏進餐廳大門那一刻起，開始感受服務品質，例如，接待人員帶位、主廚料理介紹等，都要從細節觀察。

一旦餐廳重視細節，自然可以反推在料理過程與用心程度不會馬虎，這是周理平的美食哲學。

不過，周理平不會「獨享」美食，今年聚陽首次參加台北紡織展（Titas），展期結束後，為了犒賞員工辛勞，周理平主動請吃飯，就選在自己最鍾愛的日本餐廳，聚陽員工說，那是一間很低調的米其林日本料理餐廳，沒仔細找還會不小心錯過的餐廳門口，聽聞店裡規定只接待熟客，食材新鮮度與精緻度自然不在話下。

周理平喜愛日式料理，也熱愛到日本旅遊，只要不是出公差，人在國外多半就待在日本，今年過年他已經想好準備到大阪遊覽，不過周理平強調，自己絕不是到觀光熱門景點，「人太多、太擠」，反而是往大阪鄉下地區跑，享受當地寧靜。

他曾說到，不論到日本哪個地方，第一印象就是乾淨、有秩序，這是讓他感到欽佩之處。（編輯：張良知）1081229