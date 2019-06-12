貿易戰衝擊不輸金融海嘯 調查：逾4成企業被砍單

（中央社記者潘姿羽台北12日電）商業周刊今天發布貿易戰企業危機感大調查顯示，高達46%的企業認為，貿易戰衝擊跟金融海嘯一樣嚴重或更甚，逾4成企業訂單已遭縮減，為了因應貿易戰衝擊，逾3成企業將採取撙節措施。

商業周刊以網路問卷、記者電話訪問完成117份調查，調查對象所屬產業包括電子業上游及下游廠商、傳統製迼業及服務業，其中50家為各該次產業營收規模前5名內的上市櫃公司，資本額規模在新台幣100億元以上的有24家。

美中貿易戰於去年爆發，兩強互相放話、試探，原本市場預期今年會好轉，5月戰情卻急遽升溫，甚至擴大成科技戰，成為牽動全球經濟前景的重要不確定因素。

商周調查企業訂單受貿易戰影響的情形，有43%企業坦言訂單已直接或間接受到衝擊；這些企業中，有39%企業表示，砍單幅度比起無貿易戰狀態下的預期訂單規模，減少1成至3成，有5%企業則表示遭砍單5成以上，又以中小企業為主。

對於企業憂心貿易戰影響可能更甚金融海嘯，參選國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘在商周專訪中表示，「這次是兩隻大象打架波及到你，當然比較嚴重！」

面對貿易戰帶來的威脅，商周調查顯示，32%業者表示，將靠精省成本度過難關，而回答將撙節成本的企業中，有34%將採取的方式為裁員或遇缺不補。

商周為了瞭解台灣指標企業的動向，深度訪談鞋業、紡織、工具機、汽車零件、電子組裝、網通、電池業者等7大領域指標業者，部份業者尋求升級轉型，也有企業大減資深幹部級人力，以騰出空間導入資通訊人才，加快升級為智慧製造的腳步。

貿易戰會為部份產業帶來轉單效應，成為短期利多，成衣大廠聚陽實業是H&M、Gap與GU背後重要代工廠，被外界認為是美中貿易戰下轉單的受益者，不過聚陽董事長周理平接受商周專訪時，直指這樣的轉單效應「可能不是好事」，因為成衣製造的毛利低，若不慎選接單，導致成本上升，利潤下滑，轉單效應可能瞬間由蜜糖變毒藥。

商周指出，從這些企業的反應可以發現，這次貿易戰的格局不是遷廠就能解決，相反地，整個供應鏈的成本、體質、邏輯都在改變，因此指標業者必須養成自己可以隨時移動的能力，才能決定未來20年的發展。（編輯：楊玫寧）1080612