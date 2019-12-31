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網傳投票通知單刻意晚寄 中選會：假訊息

最新更新：2019/12/31 11:06
2020大選將至，中選會31日表示，近日出現投票通知單晚寄的語音謠言是有人刻意捏造，籲民眾勿再轉發、散布。（中選會提供）
2020大選將至，中選會31日表示，近日出現投票通知單晚寄的語音謠言是有人刻意捏造，籲民眾勿再轉發、散布。（中選會提供）

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）2020大選將至，中選會今天表示，近日出現投票通知單晚寄的語音謠言，這是有人刻意捏造謠言，已具備不實訊息的惡、假、害要件，籲民眾勿再轉發、散布。

2020總統立委選舉明年1月11日投票，中選會上午發布新聞稿表示，近日又出現投票通知單晚寄的語音謠言，包括「投票通知單刻意晚寄」、「壞蛋會作票」等不實內容。這是有人刻意捏造謠言，意圖妨害或擾亂投票，也有意藉由散布謠言影響公共安寧，已具備不實訊息的惡、假、害要件，必須予以駁斥也會予以究責。

中選會呼籲民眾勿再以訛傳訛加以轉發及散布，捏造、轉傳這類謠言者，可能會因此吃上官司，輕則受到行政裁罰，重則應負起刑事責任。

中選會說明，依總統副總統選舉罷免法施行細則第10條第3項、公職人員選舉罷免法施行細則第12條第3項的規定，戶政機關應依據確定的選舉人名冊填造投票通知單，鄉鎮市區公所於投票日2天前分送選舉區內各戶。依上述規定，投票通知單將會連同選舉公報於上述期限前分送各家戶，自無「投票通知單刻意晚寄」的情事。

中選會指出，依社會秩序維護法第63條的規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰外，這類意圖妨害或擾亂投票的行為並非毫無刑事責任，若構成刑法第147條法定要件者，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。

此外，中選會提醒，2020年1月11日投票日當天，要攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往投票。（編輯：謝佳珍）1081231

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