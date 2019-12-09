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中選會：網謠傳偏綠人員監票 惡意造假究責到底

最新更新：2019/12/09 14:57
網路謠傳2020年總統大選偏綠人員當監票員將做票，中選會9日表示，這是惡意捏造、刻意散布不實訊息，將依法究責。（中央社檔案照片）
網路謠傳2020年總統大選偏綠人員當監票員將做票，中選會9日表示，這是惡意捏造、刻意散布不實訊息，將依法究責。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北9日電）中選會今天表示，近日網路又謠傳明年大選偏綠人員當監票員會做票云云，這是惡意捏造、刻意散布不實訊息，將依法究責到底。

中選會透過新聞稿表示，近日網傳「中選會主委李進勇有前民進黨等不當前科」、「徵召偏綠人員當監票員」、「事先蓋好成綠選票箱，並在選舉日來個狸貓換太子（以去年嘉義縣選票疑似外流為例）」等，對此中選會嚴正駁斥，這是惡意捏造、刻意散布不實訊息。

中選會表示，中選會是委員會議審議制的獨立機關，委員均由行政院院長提名經立法院同意後任命，依法獨立行使職權。

中選會指出，投開票所工作人員是依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，監察員依法也是由各政黨或各組候選人依法推派產生，即監察員可由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等依法推派。投票開票過程都公開透明，包括投票進行前展示空票匭、開票時也都是公開計票，更允許民眾公開錄影，不可能有網傳「偏綠監察員」及「開票計票作假」情事。

中選會說明，有關去年地方公職人員選舉嘉義縣水上鄉選票通報疑似外流事件，已經嘉義地檢署為不起訴處分，且經查確認並無任何選票外流情事，也請民眾勿再捏造及傳播謠言。

中選會說，此類不實訊息已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件，捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖，虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責，本案中選會將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底。（編輯：黃國倫）1081209

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