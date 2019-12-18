中選會：網謠傳印泥造成廢票 依法提告

中選會18日表示，近日網路流傳「中選會使用油性印泥，不容易乾，蓋完選票折疊時會染到旁邊，開票時只要是韓國瑜就是廢票，蔡x文就是有效票」，是不正確的消息。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北18日電）中選會今天表示，網路謠傳「這次選舉投票所使用之印泥會造成某候選人成為廢票」的不實訊息，將依法提告。

中選會下午透過新聞稿表示，近日網路流傳「中選會使用油性印泥，不容易乾，蓋完選票折疊時會染到旁邊，開票時只要是韓國瑜就是廢票，蔡x文就是有效票」，是不正確的消息。

中選會表示，對此嚴正駁斥，這又是有人惡意捏造、刻意散布不實訊息，定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會說明，109年1月11日投票當天，各投票所圈票處備置紅色快乾打印台，供選民圈選選舉票使用，與往年選舉相同，並未有所更改。

中選會指出，此類不實訊息已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件，捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責，中選會將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底。

中選會也再次呼籲，選舉期間均有惡意捏造及轉傳此類假訊息，請民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法。（編輯：紀淑芳）1081218